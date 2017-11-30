OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Bitcoin, курсе гривни, Фирташе и Коломойском.

Снова о Bitcoin. В ночь с 29 на 30 ноября курс биткоин обвалился почти на 20% - с более чем 11 тысяч долларов до 9,5 тысячи.

О ВВП. Министерство экономического развития и торговли ожидает рост экономики Украины по итогам 2017 года на 1,8%.

О гривне. Ослабление гривни в последние недели связано с действием традиционных сезонных факторов.

О ЗВР. Объем международных резервов Украины на 30 ноября вырос до 19 миллиардов долларов благодаря успешному размещению Министерством финансов валютных ОВГЗ.

Об МВФ. Международный валютный фонд совместно с Всемирным банком продолжает работать с властями Украины над решением некоторых вопросов принятой пенсионной реформы.

О Коломойском. Минэкономики предлагает переписать правила нефтяных аукционов под Коломойского.

Об инфляции. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.

О Фирташе. Газпром прекратил действие поручительства перед Газпромбанком за Ostchem Holding бизнесмена Дмитрия Фирташа на 3,43 миллиарда рублей.

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