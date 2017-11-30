Курс Bitcoin обвалился почти на 20%

В ночь с 29 на 30 ноября курс биткоин обвалился почти на 20% - с более чем 11 тысяч долларов до 9,5 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

CoinMarketCap

После стремительного взлета и очередного рекорда - 11,4 тысячи долларов, криптовалюта обвалилась почти на 2000 долларов.

Утром биткоин снова поднялся до 10,1 тысячи.

CoinDesk

Напомним, последние дни курс стремительно рос. С субботы до среды биткоин вырос с 8600 до более чем 11 тысяч.