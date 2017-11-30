Все разделы
Укр / Рус

Курс Bitcoin обвалился почти на 20%

Четверг, 30 ноября 2017, 09:09

В ночь с 29 на 30 ноября курс биткоин обвалился почти на 20% - с более чем 11 тысяч долларов до 9,5 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

CoinMarketCap
CoinMarketCap

После стремительного взлета и очередного рекорда - 11,4 тысячи долларов, криптовалюта обвалилась почти на 2000 долларов.

Утром биткоин снова поднялся до 10,1 тысячи.

CoinDesk
CoinDesk

Напомним, последние дни курс стремительно рос. С субботы до среды биткоин вырос с 8600 до более чем 11 тысяч.

bitcoin криптовалюта
Материалы по теме
Курс Bitcoin превысил 11 тысяч долларов 29 ноября 2017, 17:15
Каждый пятый биткоин – утерян навсегда 29 ноября 2017, 09:52
Курс биткоина превысил 10 тысяч долларов 28 ноября 2017, 14:25
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте