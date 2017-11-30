НБУ объясняет ослабление гривни приближением Нового года

Ослабление гривни в последние недели связано с действием традиционных сезонных факторов.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас плавающий курс, волатильность гривни усилилась, так как есть сезонный фактор", - отметил он.

В частности, Чурий указал на закупки энергоносителей и сезонных товаров под Новый год.

В то же время он уточнил, что "Нафтогаз Украины" сегодня отсутствует среди покупателей валюты, а, наоборот, продает ее.

По его словам, поводы для беспокойства отсутствуют, так как в целом в текущем году Украине удается хорошими темпами наращивать экспорт.

Чурий добавил, что на ослабление гривни на минувшей неделе повлияла одноразовая выплата 9 млрд грн возмещения НДС.

Он отметил, что Нацбанк продолжает работать с Минфином для сглаживания этих выплат и предотвращения пиковых выплат в конце года бюджетных средств, которых накопилось на счету Госказначейства около 50 млрд грн.

Как сообщалось, курс гривни 29 ноября впервые с начала апреля этого года опустился ниже уровня 27 грн/доллар.