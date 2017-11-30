МЕРТ пропонує переписати правила нафтових аукціонів під Коломойського
28 листопада в Міністерство енергетики, Міністерство фінансів і Міністерство юстиції був переданий на узгодження проект постанови Кабміну "Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу".
Формальний автор проекту - Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Ініціатор змін - напівдержавне ПАТ "Укрнафта", контрольоване групою "Приват" Ігоря Коломойського.
Ключова зміна, передбачена згаданим проектом постанови, стосується обсягу ввезеної в країну імпортної нафти, від якого залежить розрахунок стартової аукціонної вартості ресурсу вітчизняного походження.
Так, сьогоднішніми правилами передбачено, що при цих розрахунках імпорт враховується тільки в разі якщо його обсяги ввезення перевищують 50 тис т/місяць. У той же час проектом постанови пропонується збільшити цю цифру вчетверо - до 200 тис т.
Як повідомляла ЕП, місяць тому, 2 листопада, глава "Укрнафти" Марк Роллінс звернувся до глави МЕРТ Степана Кубіва з проханням переглянути нормативні документи, які регламентують правила конкурсної торгівлі нафти.
Ця ініціатива була пов'язана з тим, що кілька місяців тому підконтрольний "Привату" Кременчуцький НПЗ ("Укртатнафта") різко збільшив обсяги закупівель імпортної нафти (до 110-120 тис т/міс Azeri Light), тим самим мимоволі створивши підставу для податкової почати розрахунок стартової вартості української нафти з прив'язкою до імпортної.
В абсолютних цифрах це виразилося в підвищенні розрахункової вартості вітчизняної сировини з традиційних 11,5-12 тис грн/т до 14,5.
Дмитро Рясний, ЕП