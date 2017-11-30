МВФ работает над поощрением украинцев за длительный труд

Международный валютный фонд совместно с Всемирным банком продолжает работать с властями Украины над решением некоторых вопросов принятой пенсионной реформы.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, в частности, работаем над тем, чтобы в пенсионной системе было заложено достаточное поощрение за более длительное время работы и большие взносы в пенсионную систему, а также за декларирование реального дохода", - сказал он.

Люнгман также сообщил, что для завершения четвертого пересмотра программы EFF властям Украины, помимо пенсионной реформы, необходимо принять закон о приватизации, привести в соответствие с импортными ценами внутренние тарифы на газ и принять законодательство об учреждении анткоррупционного суда.

Кроме того, добавил он, МВФ продолжает переговоры с правительством относительно проекта государственного бюджета на 2018 года.

"Мы следим за тем, чтобы госбюджет соответствовал целям программы, в частности, чтобы дефицит бюджета был в пределах 2,5% ВВП", - сказал Люнгман.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.

Напомним, в сентябре Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

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