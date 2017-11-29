OVERTIME:ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О мобильных деньгах, индустриальной Троещине и воровстве в банках.

Об Укрпоште. "Укрпошта" хочет частично выполнять функции банка. Регулятор - против. "Доля государства в банковской системе должна уменьшаться", - говорят в НБУ.

О мобильных деньгах. "Киевстар" создал компанию, которая получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры. Оплачивать покупки, коммунальные услуги, билеты в городской транспорт можно будет с обычного телефона (не смартфона!).

Об индустриальной Троещине. В Деснянском районе Киева планируют выделить 100 га земли под строительство индустриального парка. Проект позволит создать тысячи рабочих мест, будет способствовать развитию инфраструктуры, увеличит поступления в местный бюджет.

Об украинской нефти. "Укрнафта" просит Нафтогаз выкупить у неё добытую нефть. В НАК не видят такой возможности - необходимо менять финплан.

О воровстве в банках. Пока банк "Петрокоммерц" был платежеспособным, из него вывели ликвидных активов на 700 миллионов гривен. После этого банк перестал быть платежеспособным.

О почтах. Коммерческая "Нова пошта" жалуется в Антимонопольный комитет на "Укрпошту". Они полагают, что госпредприятие получает неправомерные преференции, арендуя помещения за 1 гривну.

О Трейд Коммодити. В хищении 149 миллионов гривен на закупках топлива для Министерства обороны подозреваются несколько лиц. НАБУ объявило в розыск еще одного фигуранта.

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