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НАБУ объявило в розыск второго фигуранта дела "Трейд Коммодити"

Среда, 29 ноября 2017, 18:00

Национальное антикоррупционное бюро объявило во всеукраинский розыск Владимира Гарькавого, который вместе с директором "Трейд Коммодити" Вадимом Майко подозревается правоохранителями в хищении 149 миллионов гривен при поставках топлива для нужд Министерства обороны летом прошлого года.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", передает enkorr.

Согласно составленному детективами НАБУ подозрению, Гарькавый представлял "Трейд Коммодити" в заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен и вел переговоры с чиновниками ведомства от лица компании. Известно, что по состоянию на октябрь 2017 г. он не числился в штате сотрудников "Трейд Коммодити".

Майко и Гарькавый исчезли из поля зрения правоохранителей 19 октября и вскоре были объявлены НАБУ в розыск. 

Напомним, 24 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск директора и учредителя ООО "Трейд Коммодити" Вадима Майко.

НАБУ
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