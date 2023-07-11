200 тыс. за поврежденное жилье: как комиссии будут распределять средства

В Україні понад два місяці діє програма єВідновлення – компенсації до 200 тис. грн за пошкоджене житло. Загалом на І етап програми виділили 4,4 млрд грн із 17 млрд планованих.

Початково Кабмін дав можливість отримувати компенсації за заявками через застосунок "Дія". За перший місяць програми подали 20 тис. заяв.

Згодом Уряд розширив можливості подання заяв – до "Дії" додали ще ЦНАПи, нотаріусів та органи соцзахисту. Також більш чітко регламентували роботу комісій та процеси верифікації використання коштів.

Загалом українці вже подали вже подали близько 440 тис. заяв на компенсації за пошкоджене та зруйноване житло. Кожну з них мають перевірити спеціальні комісії. Гроші на ремонт пошкоджених війною домівок отримали понад 1400 заявників.

Реклама:

Поле для маневру в комісіях

Понад 400 комісій вже створені і працюють. Їх формують органи місцевого самоврядування. У повноваженнях – розгляд заяв, ухвалення рішень щодо компенсацій та надання відмов.

Тобто широкі "можливості" комісій із визначення, кому компенсувати 20 тис. грн, а кому 200 тис. грн. автоматично створюють високі ризики впливу на їх членів.

Для посилення контролю і прозорості ми рекомендували Уряду передбачити у складі комісій 10% представників громадськості. Кабмін пішов далі і вніс зміни до постанови, згідно з якими у складі комісій повинно бути не менше 30% представників громадськості.

Це, у свою чергу, може призвести до того, що на практиці таку умову буде складно виконати, особливо в невеликих постраждалих громадах, з яких виїхали багато людей.

За процедурою, висунення кандидатур до складу комісії здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про утворення комісії, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу.

Представники громадськості (ГО та фізичні особи) подають заяви на включення до складу, які розглядають у порядку надходження. У пріоритеті – особи, які мають досвід роботи у сфері будівництва, протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель.

Невдовзі очікується активізація діяльності щодо створення комісій, прискорення їх запуску. Тому громадськість має моніторити роботу комісій та активно підключатися. Це може стати дієвим кейсом із підвищення прозорості виділення коштів на відбудову пошкодженого житла.

Важливо, що рішення комісій, особливо щодо відмови в компенсації або суми за пошкодження, можуть бути оскаржені заявником протягом 5 робочих днів. Заперечення подається до уповноваженого органу та має бути розглянуто під час прийняття рішення.

Крім комісій, на рівні Мінінфраструктури діятиме Група підтримки єВідновлення – як консультативно-дорадчий орган, який моніторить процес надання компенсацій. Зокрема, Група проводить вибіркову перевірку розгляду 5% заяв із Реєстру пошкодженого та знищеного майна або ж після подання скарги заявником на урядову гарячу лінію.

Також орган може ініціювати комплексний моніторинг заяв у разі виявлення неефективного витрачання коштів. Наслідком моніторингу може стати повторний розгляд заяв.

Такий потрійний нагляд – з боку громадськості, можливість подання скарг заявниками та контроль Групи підтримки – мають суттєво знизити корупційні ризики в діяльності комісій. Однак на практиці це може не спрацювати, якщо відбір громадськості або повторний розгляд заяв після рекомендацій Групи проведуть формально.

Новий підхід до визначення суми компенсації

У першій версії проєкту виплата компенсацій планувалася "пакетами". Тобто людина могла отримати або 78 тисяч гривень, або 161 тисячу гривень тощо – майже без врахування реальних пошкоджень.

Такі критерії були умовними, комісії могли на власний розсуд призначати або менший пакет, або майже вдвічі більший.

За рекомендаціями юристів, в остаточній редакції постанови міністерство змінило підхід до встановлення розмірів компенсації – тепер сума нараховуватиметься за чек-листами залежно від кількості і характеру пошкоджень у межах 200 тис. грн.

Гроші нараховуватимуться на спеціальну карту "єВідновлення" і можуть бути використані виключно для проведення ремонтних робіт на пошкодженому об'єкті.

Будматеріали не можна продати. Адже надалі отримувач компенсації повинен повідомити комісію про завершення ремонтних робіт та, за потреби, сприяти верифікації моніторингу.

Саме верифікація встановлюватиме факт цільового використанні коштів. Вона полягає у обстеженні комісією житла, де проводився ремонт, на предмет відповідності фактично виконаних робіт.

Верифікацію проводитимуть за мінімум 5% заяв за автоматичним відбором, де вже завершені ремонтні роботи. У разі неподання отримувачем інформації про завершення ремонту, він вважатиметься завершеним через 12 місяців із дати зарахування коштів на рахунок.

Висновки

Після скандалу з гостомельськими закупівлями та привласненням коштів із ремонту житла повинен посилюватися громадський контроль, у тому числі – за діяльністю комісій з розподілу коштів спочатку за пошкоджене житло, потім – зруйноване.

Громадськість має активно включатися в цей процес, можливості на рівні 30% квоти в комісіях проадвокатовані.

Для посилення прозорості роботи компенсаційних комісій варто передбачити:

Онлайн-трансляцію засідань.

Публікацію анонсів засідань та порядків денних роботи комісій.

Оприлюднення протоколів засідань.

Компенсації за пошкоджене житло – це лише старт і "короткий анонс" перед "головним кіном" – серйозними сумами компенсацій за зруйноване житло.

Програма стартує вже з 15 липня, а розгляд заяв – із 15 серпня.

Тому вже зараз варто відпрацювати і удосконалити механізми, аби процес розгляду заяв та розподілу коштів був максимально прозорим, а діяльність комісій – максимально незалежною, без корупційних ризиків, особливо на місцях, де громадський контроль може бути мінімальний.