єВідновлення: гроші на ремонт пошкоджених війною домівок отримали понад 1400 заявників

Грошову допомогу у рамках програми "єВідновлення" вже отримали 1409 заявників - на їхні рахунки було нараховано понад 115 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Зі старту програми 10 травня українці подали 24 724 заяви. Попри те, що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв є недостатніми, зазначили в міністерстві.

"Укотре закликаю громади налагодити роботу комісій. Від їх ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — урядом спрямовано 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створені механізми та цифрові інструменти, – потрібна відповідальність на місцях", – зазначив віцепрем’єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Отримані за програмою кошти громадяни зможуть спрямувати на закупівлі будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт.

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Нагадуємо:

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу "максимально мобілізуватися" в обробці заявок на компенсацію за пошкоджене житло у рамках програми єВідновлення.

Економічна правда