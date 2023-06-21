Українці подали понад 20 тисяч заявок за програмою "єВідновлення": виплати вже розпочались

З моменту старту програми "єВідновлення" українці вже подали 20 308 заявок на допомогу, держава розпочала перші виплати.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Вісім сімей вже отримали виплати на загальну суму 847 тис грн, ще 78 сім'ям схвалено заявки на 6,8 млн грн.

Як додали в Мінцифри, найбільше серед заявників, що отримають виплати, — мешканці Донецької та Київської областей. Зокрема, з Дружківської та Калинівської громад.

Дія

У відомстві додали, щоб отримати виплати від держави, комісія має оглянути пошкоджене або зруйноване житло та дати оцінку. Зараз в Україні працює 482 такі комісії.

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Станом на кінець травня на отримання компенсацій було подано 15 тисяч заявок з 16 областей України.

Водночас у Мінінфраструктури визнали, що дві третини громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги за програмою "єВідновлення", скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

У міністерстві пояснили, що цим громадянам потрібно внести інформацію про право власності на майно в Державний реєстр речових прав (ДРРП), звернувшись до державного реєстратора, або спробувати зареєструвати нерухомість онлайн.

Водночас Уряд дозволив подавати паперові заявки на програму "єВідновлення".

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