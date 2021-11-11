Почему 60% госпредприятий менее прибыльны, чем частные

В Україні є більше 3,5 тисяч державних підприємств, на яких працюють близько 700 тисяч осіб. На перший погляд, це робить українську державу справжнім бізнес-магнатом.

Але фінансові показники говорять протилежне: державні підприємства стабільно демонструють гірші результати, ніж приватні — незалежно від економічної ситуації чи галузі, в якій вони працюють.

В кожен з останніх 10 років державні підприємства принесли менше прибутку на вкладений капітал (ROE).

Як бачимо на графіку нижче, медіанне державне підприємство є систематично менш прибутковим за медіанне приватне на декілька відсоткових пунктів.

Загалом 61,1% державних підприємств є менш рентабельними за приватні. Це показує порівняння з медіанним ROE приватних підприємств того ж року і галузі. Ця тенденція підтверджується для всіх галузей, хоча і в різній мірі.

Найдалі від показників бізнесу — державний сектор будівництва (майже 90% компаній нижче медіани), HoReCa та видобуток корисних копалин (по 76%). Найближче — державні сільськогосподарські підприємства (56% нижче медіани бізнесу) та транспорт і логістика (60%).

Незважаючи на менші прибутки, державні компанії схильні більше витрачати на оплату праці, ніж їхні приватні конкуренти.

Наприклад, ДП у галузі сільського господарства схильні мати найбільшу частку витрат на оплату праці (88,8% витрачають більше від медіани приватних підприємств).

Це може пояснюватись тим, що до цієї галузі входять державні лісництва, які мають власну специфіку і не мають приватних аналогів.

Але і в решті галузей більшість державних компаній витрачають на персонал більше за медіанне приватне — від 54% до 64% держпідприємств у семи з десятка галузей.

Не лише в Україні державні підприємства "не дотягують" до приватних. Схожа ситуація і в інших східноєвропейських країнах. Але Україна все одно пасе задніх у порівнянні з ними. Нижче кілька прикладів:

За показником рентабельності власного капіталу серед 20 країн, в яких працює ЄБРР, Україна четверта з кінця . Хоча це дані 2014-2016 років, а дослідники враховували у вибірці не лише державні, але й комунальні підприємства — порівняння не тішить. На кожну гривню вкладеного капіталу державні і комунальні підприємства приносили 10 копійок збитку.

За показником доходу на одного працівника наша країна взагалі на останньому місці, за даними дослідження МВФ. 90% державних підприємств генерують менше доходів на одного працівника, ніж медіанне приватне у тій самій галузі і в тому самому році.

Джерело: EBRD (2020) – Economic performance of state-owned enterprises in emerging economies: A cross-country study

Що робити з проблемними державними підприємствами?

Низька ефективність державних підприємств — це усталений факт. Але можна зменшити негативний вплив від неї, продовжуючи ті реформи, які довели ефективність в інших країнах чи в окремих держпідприємствах.

1) Визначити, без яких державних підприємств державі не обійтися — і приватизувати решту.

Державні підприємства можуть залишатися у власності держави лише для вирішення певного провалу ринку — виконання функції природної монополії чи іншої суспільної мети.

Адже виправляти проблеми в самому державному секторі — це складний, довготерміновий процес, що може потребувати сталої політичної волі протягом кількох років.

2) Зробити управління держпідприємствами професійним та політично незалежним. Погане управління державними підприємствами — корінь проблеми їх меншої ефективності.

Чітко визначена політика власності, баланс між втручанням держави і передачею функцій управління незалежним наглядовим радам, якісне фінансове планування — це рецепти для покращення ефективності державних компаній.

3) Продовжувати розпочате раніше. В Україні корпоративна реформа перебуває "у крихкій формі", а в останні роки зміни в управлінні держпідприємствами взагалі стагнують та відкочуються назад.

Це засвідчив цьогорічний огляд державних підприємств в Україні, здійснений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Тому масштабна приватизація, прийняття у другому читанні законопроектів про корпоративне управління та про список об’єктів, які мають залишитися в державній власності — це ті кроки, які допоможуть прискорити зміни.