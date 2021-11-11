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Почему 60% госпредприятий менее прибыльны, чем частные

Почему 60% госпредприятий менее прибыльны, чем частные

В кризисном 2020 году госпредприятия принесли Украине 51 млрд грн убытков, а в 2019 – 52 млрд грн доходов. Насколько эффективны государственные компании на длинной дистанции? (укр)
Четверг, 11 ноября 2021, 13:04
Богдан Прохоров
экономист Центра экономической стратегии

В Україні є більше 3,5 тисяч державних підприємств, на яких працюють близько 700 тисяч осіб. На перший погляд, це робить українську державу справжнім бізнес-магнатом. 

Але фінансові показники говорять протилежне: державні підприємства стабільно демонструють гірші результати, ніж приватні — незалежно від економічної ситуації чи галузі, в якій вони працюють. 

В кожен з останніх 10 років державні підприємства принесли менше прибутку на вкладений капітал (ROE). 

Як бачимо на графіку нижче, медіанне державне підприємство є систематично менш прибутковим за медіанне приватне на декілька відсоткових пунктів. 

 

Загалом 61,1% державних підприємств є менш рентабельними за приватні. Це показує порівняння з медіанним ROE приватних підприємств того ж року і галузі. Ця тенденція підтверджується для всіх галузей, хоча і в різній мірі. 

Найдалі від показників бізнесу — державний сектор будівництва (майже 90% компаній нижче медіани), HoReCa та видобуток корисних копалин (по 76%). Найближче — державні сільськогосподарські підприємства (56% нижче медіани бізнесу) та транспорт і логістика (60%).

 

Незважаючи на менші прибутки, державні компанії схильні більше витрачати на оплату праці, ніж їхні приватні конкуренти.

Наприклад, ДП у галузі сільського господарства схильні мати найбільшу частку витрат на оплату праці (88,8% витрачають більше від медіани приватних підприємств). 

Це може пояснюватись тим, що до цієї галузі входять державні лісництва, які мають власну специфіку і не мають приватних аналогів.

Але і в решті галузей більшість державних компаній витрачають на персонал більше за медіанне приватне — від 54% до 64% держпідприємств у семи з десятка галузей.

 

Не лише в Україні державні підприємства "не дотягують" до приватних. Схожа ситуація і в інших східноєвропейських країнах. Але Україна все одно пасе задніх у порівнянні з ними. Нижче кілька прикладів:

  • За показником рентабельності власного капіталу серед 20 країн, в яких працює ЄБРР, Україна четверта з кінця. Хоча це дані 2014-2016 років, а дослідники враховували у вибірці не лише державні, але й комунальні підприємства — порівняння не тішить. На кожну гривню вкладеного капіталу державні і комунальні підприємства приносили 10 копійок збитку.
  • За показником доходу на одного працівника наша країна взагалі на останньому місці, за даними дослідження МВФ. 90% державних підприємств генерують менше доходів на одного працівника, ніж медіанне приватне у тій самій галузі і в тому самому році.
 
Джерело: EBRD (2020) – Economic performance of state-owned enterprises in emerging economies: A cross-country study

Що робити з проблемними державними підприємствами? 

Низька ефективність державних підприємств — це усталений факт. Але можна зменшити негативний вплив від неї, продовжуючи ті реформи, які довели ефективність в інших країнах чи в окремих держпідприємствах.

1) Визначити, без яких державних підприємств державі не обійтися — і приватизувати решту. 

Державні підприємства можуть залишатися у власності держави лише для вирішення певного провалу ринку — виконання функції природної монополії чи іншої суспільної мети. 

Адже виправляти проблеми в самому державному секторі — це складний, довготерміновий процес, що може потребувати сталої політичної волі протягом кількох років. 

2) Зробити управління держпідприємствами професійним та політично незалежним. Погане управління державними підприємствами — корінь проблеми їх меншої ефективності. 

Чітко визначена політика власності, баланс між втручанням держави і передачею функцій управління незалежним наглядовим радам, якісне фінансове планування — це рецепти для покращення ефективності державних компаній.

3) Продовжувати розпочате раніше. В Україні корпоративна реформа перебуває "у крихкій формі", а в останні роки зміни в управлінні держпідприємствами взагалі стагнують та відкочуються назад

Це засвідчив цьогорічний огляд державних підприємств в Україні, здійснений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Тому масштабна приватизація, прийняття у другому читанні законопроектів про корпоративне управління та про список об’єктів, які мають залишитися в державній власності — це ті кроки, які допоможуть прискорити зміни.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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