Фонд держмайна виставив на приватизацію завод "Електронмаш", який має 20 гектарів землі
Фонд держмайна виставив на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс держпідприємства "Електронмаш", стартова ціна - 66,7 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.
"Легендарний київський "Електронмаш", на якому розробляли перші персональні комп’ютери, виставлено на приватизацію.
Свого часу завод був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин, проте сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва. Єдиний спосіб надати "друге дихання" цьому активу - його приватизація", - заявляють у Фонді.
Аукціон має відбутися 12 листопада. Стартова ціна об'єкту - 66,7 млн грн.
Загальна площа об'єкта - більше 100 тисяч квадратних метрів. До складу об'єкту приватизації входять:
- 37 одиниць нерухомого майна;
- 3 земельні ділянки
- 7 об'єктів переданих у оренду.
Основним видом діяльності підприємства є виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування, у тому числі експортної продукції: електродвигунів, генераторів і трансформаторів. Станом на 30 червня цього року працює 139 осіб.
"Засновано об'єкт приватизації ще у 1965 році і наразі підприємство перебуває у скрутному фінансовому становищі тому, що не є профільним активом держави.
Саме це стало причиною значних боргів", зокрема, поточна кредиторська заборгованість становить 924 490,00 грн", - додали у Фонді.
Заявки для участі в електронному аукціоні з умовами приймаються до 11 листопада.
Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/2YRrXTd.
Економічна правда
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