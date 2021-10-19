Фонд держмайна виставив на приватизацію завод "Електронмаш", який має 20 гектарів землі

фото: фдму

Фонд держмайна виставив на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс держпідприємства "Електронмаш", стартова ціна - 66,7 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

"Легендарний київський "Електронмаш", на якому розробляли перші персональні комп’ютери, виставлено на приватизацію.

Свого часу завод був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин, проте сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва. Єдиний спосіб надати "друге дихання" цьому активу - його приватизація", - заявляють у Фонді.

Аукціон має відбутися 12 листопада. Стартова ціна об'єкту - 66,7 млн грн.

Загальна площа об'єкта - більше 100 тисяч квадратних метрів. До складу об'єкту приватизації входять:

37 одиниць нерухомого майна;

3 земельні ділянки

7 об'єктів переданих у оренду.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування, у тому числі експортної продукції: електродвигунів, генераторів і трансформаторів. Станом на 30 червня цього року працює 139 осіб.

"Засновано об'єкт приватизації ще у 1965 році і наразі підприємство перебуває у скрутному фінансовому становищі тому, що не є профільним активом держави.

Саме це стало причиною значних боргів", зокрема, поточна кредиторська заборгованість становить 924 490,00 грн", - додали у Фонді.

Заявки для участі в електронному аукціоні з умовами приймаються до 11 листопада.

Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/2YRrXTd.

Економічна правда