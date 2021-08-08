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Минекономіки: у державласності мають бути лише об’єкти, що пов’язані із функціями держави

Неділя, 8 серпня 2021, 11:32

У Мінекономіки заявили, що у державній власності повинні залишитися лише ті об’єкти, які пов’язані із виконанням державою своїх функцій.

Про це повідомив Міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, далі Мінекономіки разом з Фондом державного майна та іншими суб’єктами управління планують працювати над переліками групування об’єктів державної власності для досягнення оптимальної їх структури.

"Окрема увага – питанню перегляду процедур, пов’язаних з корпоративним управлінням, щоб вони повністю відповідали керівним принципам ОЕСР", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

На сьогодні держава володіє 3332 підприємствами, з них 1369 (41%) є працюючими, а серед працюючих 802 підприємства є прибутковими, що становить 24% від загальної кількості.

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Мінекономіки

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