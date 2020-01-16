Информационная атака на премьера: экономического кризиса нет

Я підтримую прем’єр-міністра. Олексій – найкращий прем’єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами.

Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях.

У моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували смотрящих.

Звичайно, це не подобається опонентам. Вони не отримали посад в новому уряді та на держпідприємствах та в органах влади.

Я сам особисто відмовив десяткам якщо не сотням таких прохань. Інколи просять м’яко, інколи через друзів, буває пропонують хабарі (найбільшу цифру, на яку натякали – 10 млн доларів за призначення керівника держпідприємств), інколи погрожують політично, медійно, або навіть фізично.

Як я інтерпретую те, що відбувається зараз? Зараз іде чергова атака на прем’єр-міністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

Це наїзд і його буде відбито. Жорстко, спокійно і професійно. Корупціонери програють, бо їх час вже пройшов. Я підтримую прем’єра і всіх міністрів. Я сюди прийшов боротись командою і ми виграємо.

Опоненти постійно лякають всіх економічною кризою, якої немає. Стан економіки найкращий за роки.

Наразі економіка України зростає високими темпами – у ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі.

Зростання стимулюється як значним внутрішнім попитом (споживчим і інвестиційним), так і зростанням продуктивності в сільському господарстві.

У четвертому кварталі зростання продовжується, хоча ми очікуємо трошки нижчі результати, ніж 4 відсотки.

Зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму – 25 млрд доларів) відображають стрімке покращення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також покращення стану поточного рахунку платіжного балансу.

Зокрема, дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 скоротився до 3.4 млрд дол США (з 4,2 млрд дол США за 11 місяців 2018 років), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2,5 млрд доларів за цей же період

Значною мірою це стало наслідком спільних зусиль уряду та НБУ зі зниження інфляції - яка наразі впала до нижньої межі цільового коридору 4,1%

Що з економічною стратегію? Уряд вірить в структурні реформи, ринкову економіку та інвестиції. Короткострокове зростання прийде через збільшення внутрішніх та зовнішніх інвестицій (вище я зазначив, що рівень інвестицій в цьому році збільшився).

Середньо та довгострокове зростання забезпечується структурними реформами. Перш за все, в трьох ключових напрямках – ринок праці, ринок капіталу та ринок землі.

Ці ринки мають бути лібералізовані та запрацювати ефективно. І критично важливими є реформи правоохоронних органів та судової системи. Верховенство права має забезпечити недоторканість прав власності і особливо інвестицій.

Нарешті, ми плануємо провести податкову реформу з метою стимулювання розвитку бізнесу, підвищення зарплат та інвестицій.

І я особисто сподіваюсь на значне пом’якшення монетарної політики – зниження облікової ставки НБУ тощо. Це дозволить знизити вартість кредитів для бізнесу.

Одночасно ми створюємо цільові програми кредитування під низькі відсотки – одна з таких програм буде запущена уже наступного місяця (для малого і середнього бізнесу).

В роботі законопроект про надання преференцій інвестиціям – податкових та фінансових (співфінансування від держави), запуск підтримки кредитування експортерів через ЕКА та Ексімбанк, реформа підвищення кваліфікації дорослих (конкретні зміни в бюджеті фондів на сприяння активних навчальних програм для безробітних).

Ми плануємо створення фонду національного багатства, малу та велику приватизацію, створення нових ринків (ринок землі – тільки один з них, і тільки там 11 комплексних напрямів роботи від дерегуляції до фінансування, до зведення реєстрів, до супутникової аналітики, до оподаткування).

"Прозорро.люди" – система ефективного працевлаштування людей в Україні, підвищення спроможності інфраструктури (залізниця, порти, концесії, податкові преференції, нові цінові механізми), комплексна реформа по інвестиціях (вирішення старих образ, координація дій різних органів влади для зменшення бар’єрів, дерегуляція, тощо), зниження бар’єрів для експорту та фокус на конкретних ринках (є 10 пріоритетних зовнішніх ринків, про це окремий пост), вирішення питання доступу до енергетичної та іншої інфраструктури тощо. Перелік нескінченний.

Все це робиться сьогодні заради розвитку і добробуту завтра. Ми не боїмося викликів, ми робимо правильні і, інколи, непопулярні речі - такі як законопроект про працю.

Це все потрібно було зробити 20 років назад і тоді б ми сьогодні мали успішну країну. Ми діємо швидко і це не подобається багатьом. Хай зляться, хай намагаються нас скинути – це нормально. У них не вийде і ми – вся Україна – переможемо.

Оригінал публікації – на Facebook-сторінці автора.