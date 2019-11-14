Економіка України зросла на 4% другий квартал поспіль

У 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Зазначається, що у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%.

Нагадаємо:

У другому кварталі 2019 року економіка зросла на 4,6% у річному вимірі, прискорившись з 2,5% у першому кварталі 2019 року.

Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.

Економічна правда