У 2019 році Україна виконала план приватизації на 3% – Фонд держмайна

У 2019 році сума надходжень до держбюджету від приватизації становила 536,5 мільйонів гривень - таким чином, Україна виконала план приватизації на 3%.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

При цьому, держбюджет на 2019 рік передбачав, що Україна має заробити на приватизації 17,1 мільярда гривень.

У 2020 році Україна хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.

Зазначається, що загалом Фонд держмайна забезпечив надходження до бюджету майже 2,7 мільярдів гривень.

Основну суму надходжень держбюджет отримав від оренди - 1,5 млрд грн, приватизації - 536,5 млн грн та від дивідендів - 609,65 млн грн.

"На діяльність Фонду з бюджету виділили 481,525 млн грн. А це означає, що ми віддали в державну казну у 5,59 разів більше ніж отримали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд державного майна вперше опублікував повний перелік усіх об'єктів, які підлягають малій приватизації.