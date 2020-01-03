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У 2019 році Україна виконала план приватизації на 3% – Фонд держмайна

П'ятниця, 3 січня 2020, 10:14
 

У 2019 році сума надходжень до держбюджету від приватизації становила 536,5 мільйонів гривень - таким чином, Україна виконала план приватизації на 3%.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

При цьому, держбюджет на 2019 рік передбачав, що Україна має заробити на приватизації 17,1 мільярда гривень.

У 2020 році Україна хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.

Зазначається, що загалом Фонд держмайна забезпечив надходження до бюджету майже 2,7 мільярдів гривень.

Основну суму надходжень держбюджет отримав від оренди - 1,5 млрд грн, приватизації - 536,5 млн грн та від дивідендів - 609,65 млн грн.

"На діяльність Фонду з бюджету виділили 481,525 млн грн. А це означає, що ми віддали в державну казну у 5,59 разів більше ніж отримали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд державного майна вперше опублікував повний перелік усіх об'єктів, які підлягають малій приватизації.

Заступник міністра економіки Павло Кухта назвав першу п'ятірку підприємств на приватизацію - Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська".

Читайте також інтерв'ю: Заступник міністра економіки Павло Кухта: з 3700 компаній у держвласності має залишитися 200

Економічна правда

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Фонд держмайна бюджет приватизація

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