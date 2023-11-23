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У МВС розповіли, як скласти теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

Четвер, 23 листопада 2023, 10:04 - Анастасія Дячкіна

В Україні з 22 листопада можна складати теоретичний іспит для отримання водійських прав без обовʼязкового навчання в автошколі. Урядова постанова набула чинності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно, потрібно: 

  • підготуватися, звернутися до сервісного центру й отримати талон запису (з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер і медичну довідку);
  • повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне освоєння теоретичного матеріалу;
  • відповісти на 20 запитань за 20 хвилин (можна допустити дві помилки).
 
мвс

Вартість складання теоретичного іспиту – 13 грн. Якщо помилок більше за дві, наступна спроба буде можливою не раніше ніж за 10 днів.

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Після успішного складання теоретичного іспиту треба звернутися до акредитованого навчального закладу, щоб розпочати практичне навчання.

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Уряд на засіданні 15 вересня вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.



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Економічна правда
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