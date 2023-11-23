У МВС розповіли, як скласти теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

В Україні з 22 листопада можна складати теоретичний іспит для отримання водійських прав без обовʼязкового навчання в автошколі. Урядова постанова набула чинності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно, потрібно:

підготуватися, звернутися до сервісного центру й отримати талон запису (з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер і медичну довідку);

повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне освоєння теоретичного матеріалу;

відповісти на 20 запитань за 20 хвилин (можна допустити дві помилки).

мвс

Вартість складання теоретичного іспиту – 13 грн. Якщо помилок більше за дві, наступна спроба буде можливою не раніше ніж за 10 днів.

Реклама:

Після успішного складання теоретичного іспиту треба звернутися до акредитованого навчального закладу, щоб розпочати практичне навчання.

Читайте також: Скільки коштує отримати права

Нагадуємо:

Реклама:

Уряд на засіданні 15 вересня вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.







