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"Укрзалізниця" змінить правила продажу квитків на міжнародні поїзди

Середа, 3 липня 2024, 19:27 - Артур Крижний

"Укрзалізниця" змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Вже завтра продажі стартуватимуть наступним чином:

  • Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;
  • Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;
  • Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.

Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

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"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи - і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", - додали у компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" інвестує €215 млн у газові електростанції загальною потужністю 250 МВт.

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Економічна правда.

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