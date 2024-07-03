"Укрзалізниця" змінить правила продажу квитків на міжнародні поїзди
Середа, 3 липня 2024, 19:27 -
"Укрзалізниця" змінить час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди, щоб зменшити навантаження на свій мобільний застосунок.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Вже завтра продажі стартуватимуть наступним чином:
- Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, глибина - 20 діб до дати відправлення;
- Словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;
- Молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.
Усі продажі стартують одночасно на сайті Укрзалізниці та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.
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"Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи - і відповідно зроблять користування вашим улюбленим додатком ще зручнішим і швидшим", - додали у компанії.
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Економічна правда.
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