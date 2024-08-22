"Укрзалізниця" пояснила нестачу квитків дефіцитом вагонів: коли він стане критичним
Нестача залізничних квитків викликана великою кількістю пасажирів - близько 100 тисяч щодня - на тлі дефіциту вагонів.
Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко.
"Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності - але це не усуває фундаментальної проблеми. Дефіцит вагонів", - написав Шевченко.
Він пояснив, що вагони втрачають через бойові дії, ними возять евакуйованих, поранених, пріоритетні організовані групи (насамперед дітей із прифронтових зон), світову дипломатію, а також решту пасажирів.
За його прогнозами, до 2028 року дефіцит вагонів стане критичним.
"Дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році - за наявних темпів вибуття/старіння/знищення - він ризикує стати критичним. Тобто шанс знайти квиток на Львів у вас буде умовно 30%. Моделювання такої собі оптимістичності", - йдеться у повідомленні.
В УЗ розраховують, що послабити дефіцит дозволить угода із Кореєю, яка дає "зелене світло" на закупівлю ще 20 Інтерсіті.
Шевченко прогнозує, що вже за два роки українці зможуть їздити новими швидкісними потягами.
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Економічна правда.