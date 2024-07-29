Rheinmetall побудує завод в Україні, справу Пивоварського скерували до суду

Україна нарощує запаси газу у підземних сховищах, "Антонов" підписав угоду з Boeing про спільне виробництво дронів: головні події у житті держкомпаній 21-27 липня.

Енергосектор Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах до 10 млрд кубометрів, повідомила група "Нафтогаз" 22 липня 2024 року. З початку сезону до сховищ було закачано понад 2,5 млрд кубометрів. Такий темп "дозволяє нам оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд кубометрів до 1 листопада 2024 року", – сказав голова правління Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов. [Як ми писали раніше, 2 квітня 2024 року "Укртрансгаз" повідомив про завершення опалювального сезону 2023/2024 рр. та початок нового сезону закачування газу до підземних сховищ. Також ми повідомляли, що станом на 17 червня 2024 року Україна закачала до ПСГ близько 1,6 млрд куб. м, а загальний обсяг газу в ПСГ перевищив 9 млрд куб. м. – SOE Weekly.] Реклама: "Енергоатом" отримав п'ятирічний кредит на 181 млн фунтів стерлінгів для закупівлі ядерних матеріалів, повідомила компанія 23 липня 2024 року. Кредит надають Deutsche Bank та Barclays Bank, а гарантом виступає британський уряд через своє експортно-кредитне агентство UK Export Finance (UKEF), без залучення державних гарантій українського уряду. "Енергоатом" використає ці гроші для закупівлі збагаченого та природного гексафториду урану у британської компанії Urenco у період до 2035 року з можливістю продовження контракту до 2043 року, пояснила компанія. Наразі "Енергоатом" також постачає ядерні матеріали Urenco за двома контрактами із терміном дії до 2025 року.

Оборона "Антонов" і Boeing підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників. 22 липня 2024 року провідна американська аерокосмічна компанія Boeing повідомила, що підписала меморандум про взаєморозуміння з "Антоновим" з метою вивчення можливостей співпраці над оборонними проєктами. Вони передбачають навчання, логістичну підтримку та послуги з капітального ремонту тактичних безпілотників, що використовуються Збройними силами України, зокрема ScanEagle [невеликий розвідувальний безпілотник від дочірньої компанії Boeing Insitu – SOE Weekly]. Компанії також вивчатимуть можливості для "Антонова" щодо надання інженерної підтримки Boeing. [Компанія Boeing розробляє, виробляє та обслуговує комерційні літаки, оборонну продукцію та космічні системи для клієнтів у більш ніж 150 країнах світу. – SOE Weekly.] Як ми повідомляли у жовтні 2023 року, "Антонов" та французька компанія Turgis & Gaillard підписали угоду про виробництво на потужностях "Антонова" версії бойового дрона Aarok MALE (Medium Altitude Long Range). Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. Раніше ми також писали, що протягом 2023 року українські державні оборонні компанії повідомили, що розпочали виробництво нового озброєння та підписали контракти про співпрацю та спільне виробництво з різними партнерами в країнах-членах НАТО. Докладніше про це читайте у наших попередніх дайджестах. Rheinmetall побудує завод з виробництва боєприпасів в Україні. 24 липня 2024 року компанія Rheinmetall повідомила, що отримала замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виробництва боєприпасів. Вперше про цей проєкт спільно з українським держпідприємством було оголошено в лютому 2024 року. Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію. Передбачається, що будівництво розпочнеться найближчим часом і завершиться за кілька років. Планується, що виробництво боєприпасів в Україні розпочнеться протягом 24 місяців. Разом з "Українською оборонною промисловістю" ("УОП"), українським партнером по спільному підприємству, Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу, додали в компанії. Як ми повідомляли раніше, 10 червня 2024 року "УОП" та Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту та виробництва бронетехніки в Україні. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. [Раніше ми повідомляли, що у травні 2023 року Rheinmetall підписав угоду з "УОП" про створення спільного підприємства з ремонту танків в Україні. Згідно з угодою, німецька сторона володітиме 51% акцій і правами на управління. Співпраця зосередиться на технічному обслуговуванні та ремонті бронетехніки в Україні, а також на підготовці до будівництва танків. Як ми писали згодом, 18 жовтня 2023 року було зареєстровано німецько-українське ТОВ "Rheinmetall UDI" (Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC). Rheinmetall AG зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі є одним з найбільших виробників військової техніки, озброєння та автомобільних компонентів в Європі. Група складається з п'яти підрозділів: Транспортні системи; Зброя та боєприпаси; Електронні рішення; Датчики та приводи; Матеріали та торгівля. У компанії працюють близько 28 тис. співробітників у 132 локаціях по всьому світу. У 2022 році обсяг продажів Rheinmetall становив 6,4 млрд євро. Географічно продажі групи розподілялися наступним чином: Німеччина (34,1%), решта Європи (30,8%), Азія (18,4%), Америка (8,2%) та інші регіони (8,5%). Rheinmetall має велику базу інституційних інвесторів (280 інституційних інвесторів та акціонерів). Станом на 31 грудня 2022 року 69% акцій компанії належали інституційним інвесторам, а 21% – приватним акціонерам. Найбільшими акціонерами на той час були Harris Associates LP (11,6%), Wellington Management Co. LLP (5,08%), Capital Research & Management Co. (4,99%) та BlackRock Fund Advisors (2,35%). – SOE Weekly.]

Інфраструктура "Укрзалізниця" отримає грант у 43 млн євро від ЄС на інтеграцію української залізничної системи з європейською, повідомила компанія 23 липня 2024 року. Проект спрямовано на вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та збільшення пропускної здатності залізничної інфраструктури. При загальному бюджеті в 86 млн євро ЄС надасть Укрзалізниці 42,95 млн євро, повідомили в компанії. Затверджена 16 липня 2024 року проектна заявка передбачає: впровадження колії 1435 мм на ділянці Чоп – Львів;

будівництво колії 1435 мм та електрифікацію на ділянці Львів – Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон;

розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з метою розширення мережі колії 1435 мм Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) в Україні;

проєктування та будівництво колії 1435 мм (з електрифікацією) на ділянці Павлове-2/Матьовце – Ужгород;

електрифікацію колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород. Як ми писали раніше, 10 квітня 2024 року "Укрзалізниця" повідомила, що Експортно-імпортний банк США схвалив кредитну програму для оновлення парку тягового рухомого складу компанії 40 тепловозами виробництва Wabtec. Справу колишнього міністра інфраструктури Пивоварського скерували до суду. 25 липня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його колишнього першого заступника Володимира Шульмейстера. Пивоварський підтвердив отримання статусу обвинуваченого на своїй сторінці у Facebook. Як ми повідомляли раніше, НАБУ та САП повідомили Пивоварському про підозру у начебто завданні державі збитків на суму понад 30 млн дол. у 2015 році через те, що той підписав наказ міністерства, який дозволив приватним компаніям стягувати половину портових зборів у морському порту "Південний". Пивоварський заявляв, що підозра є необґрунтованою, оскільки відповідно до Закону "Про морські порти України", надходження від корабельного збору розподіляються між користувачем гавані порту (в даному випадку "АМПУ") і власником операційної гавані (в даному випадку приватною компанією "ТІС"). Тоді він вніс заставу в розмірі 10 млн грн. Згодом звинувачення проти Пивоварського було змінено, і його звинуватили у завданні збитків на 43,6 млн дол. Зараз САП стверджує, що дії Пивоварського та Шульмейстера завдали збитків на суму понад 49 млн дол. Також ми повідомляли, що ВАКС продовжив процесуальні обов'язки, в тому числі запобіжний захід, колишньому першому заступнику міністра інфраструктури Володимиру Шульмейстеру. [Раніше ми писали, що у квітні 2023 року ВАКС обрав Шульмейстеру запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн – SOE Weekly.] Крім цього, ми писали, що САП повідомила про завершення досудового розслідування та доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи для ознайомлення стороні захисту. Докладний огляд справи Пивоварського читайте у наших попередніх дайджестах.