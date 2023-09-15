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Як Український ветеранський фонд підтримує бізнес ветеранів у розпал війни

Як Український ветеранський фонд підтримує бізнес ветеранів у розпал війни

За рік понад 360 ветеранських бізнесів отримали фінансову підтримку майже на 80 млн грн
П'ятниця, 15 вересня 2023, 13:48
Наталія Калмикова
виконавча директорка Українського ветеранського фонду

Рік тому, 5 вересня 2022 року, Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив свою першу і на той час найбільшу в Україні програму підтримки ветеранського бізнесу — "Варто". 

Сума фінансування на початку запуску становила від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Цього року вона виросла до 3 мільйонів грн. Зараз це одна з найбільших програм підтримки ветеранського підприємництва в Україні.

Тоді це могло здатися ризиковано, адже Україна досі живе в невизначеності, під постійними загрозами, а потім ще й блекаути додалися. Та команда УВФ від початку була впевнена, що ветерани зможуть все. Буквально. Зможуть не лише відновити, започаткувати чи розвинути свій бізнес, а й масштабувати його, релокувати з прифронтових чи тимчасово окупованих територій.

І так і сталося. 

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За один рік 361 ветеранський бізнес (бізнеси ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць) не лише отримав фінансову підтримку від Фонду, а й зробив усе для того, аби країна розвивалася, а армія була сильною. 

Ветеранський бізнес — це про гнучкість і вміння пристосуватися до умов

До прикладу, ветеран, засновник фірми "Active Season" Сергій Пирогов, переформатував виробництво спорядження для мандрівників на вироблення речей, які забезпечують комфортніші умови військовим на лінії фронту та у полях, допомагають виспатися, захищають речі від вологи та бруду. 

Ветеранський бізнес — це бізнес із місією. Це майже ніколи не просто бізнес — це люди, родини, підприємства, що створюють робочі місця та допомагають війську. 

До прикладу, ветеран Олександр Голопотелюк масштабував свою піцерію в Одесі та своєю місією має: безплатно постачати продукцію у лікарні та шпиталі для поранених. А також працевлаштовувати ветеранів і їхні родини. 

Ветеранський бізнес — це про подолання викликів та сміливість

Так, ветеран і підприємець Олексій Качко отримав фінансування і працює над релокацією ветеранського бізнесу. Він відновлює роботу кав’ярні Veterano Coffee, яку він перевіз свого часу з Маріуполя у Черкаси. 

Сьогодні Український ветеранський фонд Мінветеранів провів уже 7 великих конкурсних програм: 5 — для ветеранського бізнесу і 2 — для громадських організацій, що працюють з ветеранським середовищем.

Станом на 5 вересня 2023 року на рахунку УВФ — 361 підтриманий підприємницький проєкт, з них — 133 — це саме переможці програм "Варто", що отримали наразі понад 73 млн грн підтримки та 228 бізнеси, що отримали відшкодування у сумі до 20 тисяч грн на загальну суму — 4,3 млн грн. 

Ветерани продовжують реалізувати проєкти. Хтось із них на фронті, а всі справи передав рідним, хтось через травми, отримані на війні раніше, не може воювати, а тому працює та створює нові робочі місця. 

Родини ветеранів успішно реалізують свої задуми. Родини загиблих героїв, як, наприклад, Наталія Гумба, створюють проєкти у памʼять про найрідніших.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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