Як Український ветеранський фонд підтримує бізнес ветеранів у розпал війни

Рік тому, 5 вересня 2022 року, Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив свою першу і на той час найбільшу в Україні програму підтримки ветеранського бізнесу — "Варто".

Сума фінансування на початку запуску становила від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Цього року вона виросла до 3 мільйонів грн. Зараз це одна з найбільших програм підтримки ветеранського підприємництва в Україні.

Тоді це могло здатися ризиковано, адже Україна досі живе в невизначеності, під постійними загрозами, а потім ще й блекаути додалися. Та команда УВФ від початку була впевнена, що ветерани зможуть все. Буквально. Зможуть не лише відновити, започаткувати чи розвинути свій бізнес, а й масштабувати його, релокувати з прифронтових чи тимчасово окупованих територій.

І так і сталося.

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За один рік 361 ветеранський бізнес (бізнеси ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць) не лише отримав фінансову підтримку від Фонду, а й зробив усе для того, аби країна розвивалася, а армія була сильною.

Ветеранський бізнес — це про гнучкість і вміння пристосуватися до умов

До прикладу, ветеран, засновник фірми "Active Season" Сергій Пирогов, переформатував виробництво спорядження для мандрівників на вироблення речей, які забезпечують комфортніші умови військовим на лінії фронту та у полях, допомагають виспатися, захищають речі від вологи та бруду.

Ветеранський бізнес — це бізнес із місією. Це майже ніколи не просто бізнес — це люди, родини, підприємства, що створюють робочі місця та допомагають війську.

До прикладу, ветеран Олександр Голопотелюк масштабував свою піцерію в Одесі та своєю місією має: безплатно постачати продукцію у лікарні та шпиталі для поранених. А також працевлаштовувати ветеранів і їхні родини.

Ветеранський бізнес — це про подолання викликів та сміливість

Так, ветеран і підприємець Олексій Качко отримав фінансування і працює над релокацією ветеранського бізнесу. Він відновлює роботу кав’ярні Veterano Coffee, яку він перевіз свого часу з Маріуполя у Черкаси.

Сьогодні Український ветеранський фонд Мінветеранів провів уже 7 великих конкурсних програм: 5 — для ветеранського бізнесу і 2 — для громадських організацій, що працюють з ветеранським середовищем.

Станом на 5 вересня 2023 року на рахунку УВФ — 361 підтриманий підприємницький проєкт, з них — 133 — це саме переможці програм "Варто", що отримали наразі понад 73 млн грн підтримки та 228 бізнеси, що отримали відшкодування у сумі до 20 тисяч грн на загальну суму — 4,3 млн грн.

Ветерани продовжують реалізувати проєкти. Хтось із них на фронті, а всі справи передав рідним, хтось через травми, отримані на війні раніше, не може воювати, а тому працює та створює нові робочі місця.

Родини ветеранів успішно реалізують свої задуми. Родини загиблих героїв, як, наприклад, Наталія Гумба, створюють проєкти у памʼять про найрідніших.