Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно

З 10 квітня учасники бойових дій можуть отримати гранти у 250 тис грн - 1 млн грн на старт або розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Так, новими програмами передбачено надання грантів у розмірі:

250 тис грн: для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис грн: для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн: для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП понад 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, щонайменше 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Зазначається, що гранти на 500 тис грн та 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем: 30% коштів вкладає отримувач гранту, 70% коштів додає держава у вигляді гранту.

Грантові кошти можна використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів для бізнесу, а також закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Аби отримати грант, ветеран або друга людина в подружжі ветерана повинні подати заявку через портал Дія разом з бізнес-планом свого проєкту. Після перевірки кредитної історії заявника, його документів та оцінки бізнес-плану, він має пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості. За результатами співбесіди ухвалюється рішення про надання чи відмову у гранті.

Крім того, кажуть у Мінекономіки, отримувачі грантів зможуть безкоштовно пройти навчання з підприємництва та отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.