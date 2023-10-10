Ціни на нафту знизились найбільше за пів року 

Ціни на нафту знизилися після найбільшого стрибка за шість місяців, оскільки Ізраїль заявив, що його відплата за атаки бойовиків ХАМАС у вихідні "тільки почалася", що збільшує перспективу нової нестабільності на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Як змінились ціни

West Texas Intermediate впав нижче 86 доларів за барель після стрибка на 4,3% напередодні.

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Нафта марки Brent з розрахунками в грудні впала на 0,5% до – 87,68 доларів за барель.

Що вплинуло на ціни

Загострення на Близькому Сході підвищило волатильність нафти після значних коливань протягом останнього місяця, коли економічні занепокоєння вплинули на зростання, підкріплене скороченням поставок Саудівською Аравією та Росією.

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"Хоча роль Ізраїлю у світовому постачанні нафти обмежена, загострення [...] загрожує втягнути США та Іран. Будь-яка відплата Тегерану, який підтримує ХАМАС, може поставити під загрозу прохід суден через Ормузьку протоку, життєво важливий канал, по якому транспортується більша частина світової сирої нафти і який іранський уряд раніше погрожував закрити", – пише Bloomberg.

Ісламська Республіка стала основним джерелом додаткової сирої нафти цього року, пом’якшивши ринки, які інакше затягуються, але додаткові американські санкції проти Тегерана можуть обмежити ці поставки.

Конфлікт відвернув увагу від основних показників попиту та пропозиції, і ОПЕК напередодні підвищила свої прогнози глобального попиту на нафту до середини століття.

Нагадаємо:

Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище "Тамар" у східному Середземномор'ї, яким керує компанія Chevron, із міркувань безпеки після нападу бойовиків ХАМАС на країну.







