Після повернення податків ціни на пальне зросли: і це ще не кінець

На початку липня в Україні повернулись ставки довоєнних податків на нафтопродукти.

Рішення про скасування акцизів та зниження ставки ПДВ з 20% до 7% парламент ухвалив ще 15 березня 2022 року.

Після стабілізації ситуації на паливному ринку та налагодження поставок нафтопродуктів з європейського напрямку почались перші розмови про повернення податків. Але для того, щоб уникнути шокових стрибків цін депутати вирішили зробити це у два етапи.

Перший етап відбувся у вересні минулого року, коли депутати встановили уніфіковану ставку акцизу на дизельне пальне та бензин – 100 євро за тисячу літрів, на скраплений газ – 52 євро за тисячу літрів. ПДВ тоді так і лишили на рівні 7%.

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Сприятлива кон'юнктура на міжнародних ринках тоді дозволила пережити цю подію без зростання цін на АЗС. Ба більше, якби не часткове повернення податків, вартість пального мала знизитись ще більше.

На другому етапі – з 1 липня 2023 року – податки повернули повністю. ПДВ на нафтопродукти зріс із 7% до 20%, акциз на бензин – до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне – до 139,5 євро за тисячу літрів. Акциз на автомобільний газ залишився на рівні 52 євро.

Як на це відреагував ринок? Через місяць після повернення довоєнних податків середні ціни зросли наступним чином:

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бензин А-92 – на 4,43 грн – до 46,43 грн за літр;

бензин А-95 – на 3,95 грн – до 48,59 грн за літр;

бензин А-95+ – на 3,4 грн – до 50,59 грн за літр;

дизель – на 4,6 грн – до 47,77 грн за літр;

автогаз – на 1,55 грн – до 23,46 грн за літр.

Попри зростання вартості бензину в середньому на 4 грн та дизпалива майже на 5 грн на літрі, учасники ринку називають таку ситуацію "спокійною" та радять готуватися до подальшого підвищення цін.

"Місяць пройшов відносно спокійно завдяки гарним запасам, які сформували гравці у травні й червні та які навіть перевищили очікування. Але запаси мають звичку закінчуватись. Тобто липневе пальне все більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю. До середини серпня цей процес завершиться остаточно", – розповідає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

На жаль це не всі фактори, які спонукатимуть подальше зростання вартості пального на АЗС.

"Світовий ринок пального у липні пішов вгору. Бензин та дизпальне додали по 130-140 доларів на тонні, а це разом з новим 20% ПДВ додає в середньому 5 гривень на кожному літрі. Газ злетів на 70 доларів за тонну, що дорівнює 1,7 гривні на літрі", – попереджає Куюн.

За словами експерта, відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань створюють потужний імпульс для руху цін на АЗС. "Якщо скласти все до купи, перспектива вийти на 60 гривень на літрі бензину та 55 гривень на літрі дизпального є абсолютно реальною", – вважає він.

Чи справдяться прогнози покаже час. Принаймні, хоча б частину потенційного здорожчання мережі АЗС можуть замортизувати за рахунок зниження своєї завеликої як для воєнного часу націнки.

На "нескромну маржу" трейдерів останнім часом неодноразово звертали увагу як профільні експерти, так і представники парламенту.