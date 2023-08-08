АРМА вже знайшло, кому передати в управління мережу АЗС Glusco, яку забрало в "Нафтогазу"

Поки "Нафтогаз Ойл Трейдинг" відмовляється повертати з управління мережу АЗС Glusco, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало Кабінету міністрів передати АЗС колишньої мережі Glusco в управління "Укрнафти" за особливою процедурою.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

У випадку підписання договору, "Укрнафту" зобов'яжуть щомісяця перераховувати до бюджету 5 млн грн від управління заправками, що майже втричі більше, ніж попередній управитель ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" перерахував більше ніж за рік (1,5 млн грн).

"Йдеться лише про мінімальну суму, яка зростатиме в міру збільшення обсягів продажу пального. Тепер остаточне слово за урядом", – наголосила голова АРМА Олена Дума.

Реклама:

Керівник АРМА зазначила, що, з урахуванням негативного досвіду попереднього управителя, в майбутньому договорі буде зафіксовано й низку інших суттєвих умов

Зокрема, в майбутньому договорі з "Укрнафтою" також планують прописати необхідність погоджувати з АРМА зміни в менеджменті компанії, чиї корпоративні права перейдуть у розпорядження управителя; а також обов'язок конкретизованої звітної інформації за всіма рахунками.

Нагадуємо:

Реклама:

За версією АРМА, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" систематично надавав неправдиву інформацію про доходи, які він отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

Водночас "Нафтогаз Ойл Трейдинг" заявив, що зміна управителя заправок є неправомірною, і що компанія вважає укладені договори управління майном Glusco чинними. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" готує звернення до Кабінету Міністрів щодо незаконності розірвання АРМА договорів управління активами.