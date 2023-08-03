АРМА забрало з управління "Нафтогазу" пов’язану з Медведчуком мережу АЗС Glusco 

Національне агентство з розшуку та менедженту активів, одержаних корупційним шляхом (АРМА), розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами проведених перевірок ефективності управління активами АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами, що має негативний вплив на обсяг надходжень, які підлягають перерахуванню до держбюджету.

Також було встановлено систематичне порушення управителем АЗС зобов'язання щодо строків подання звітності про результати управління активами.

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"З огляду на викладене, АРМА повідомляє про припинення (розірвання) вказаних договорів з Управителем – товариством з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Ойл Трейдинг" з дня оприлюднення цього оголошення", – зазначили в АРМА.

АРМА терміново повідомило Кабмін про необхідність визначення нового управителя мережі АЗС Glusco, який буде здійснювати діяльність в інтересах держави.

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Раніше повідомлялочь, що Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) має підозру, що ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", якому Кабінет міністрів торік передав в управління арештовану мережу АЗС Glusco, не подає або не оформлює належним чином інформацію про діяльність указаної мережі.

Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який в 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Крім АЗС, мережа налічує шість нафтобаз.

Відтоді і до кінця 2021 року мережею володів ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов'язують з Віктором Медведчуком. Це підтверджував і сам Моїсеєв – казав, що їх пов'язують "дружні відносини, а не ділові".

У березні 2021 року, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Медведчуком мережа АЗС Glusco, зупинила поставки нафтопродукції на український ринок.

Одночасно з цим у компанії Glusco та на її АЗС пройшли обшуки – Служба безпеки заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco.

У травні 2022 року управителем мережі АЗС Glusco, відповідно до статті 21-1 Закону про АРМА, урядом визначено ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".