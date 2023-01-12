Бізнес зможе працювати без відключень електроенергії завдяки її імпорту

Підприємства, які купуватимуть імпортовану в Україну електроенергію, не підпадатимуть під планові відключення світла в межах обсягу придбаної енергії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на слова першої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко у ході зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств – найбільшими споживачами електроенергії.

"Сьогодні перед нами стоїть завдання – створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктах енергоінфраструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала", – зазначила вона.

Як наслідок, запроваджений урядом механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії. "Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії", – пояснила Свириденко.

Наразі доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, становить 600 МВт/год.

Нагадуємо:

З початком 2023 року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.