У Києві та низці областей аварійні відключення світла: подекуди не працює електротранспорт
У вівторок, 30 травня, у деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії, також знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі.
Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі, Суспільне Одеса.
"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел. 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30", - пишуть в ДТЕК.
Однак в коментарях до допису в Facebook про знеструмлення повідомили жителі низки районів столиці. Зокрема, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському.
Як повідомили в Київпастранс, через відсутність електроенергії затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя з "причини аварійного відключення зі сторони Укренерго". Згодом трамваї №1, 3 відновили рух з відхиленням від графіку.
Також відключення електроенергії застосовуються в Київській області та Одесі.
"В Одесі в низці будинків у різних районах зникло світло. Також частково зупинився електротранспорт. У ДТЕК повідомляють про аварію на лінії електропередач", - повідомило Суспільне Одеса.
Згодом про знеструмлення стало відомо й на Полтавщині.
Автоматичне частотне розвантаження – це вимкнення частини споживачів у разі зниження частоти в електричних мережах нижче допустимого рівня. Чекаємо дозволу від диспетчера НЕК "Укренерго" про включення споживачів області після стабілізації ситуації", - повідомили в Полтаваобленерго.
Оператор наголосив, що жодних графіків аварійних чи погодинних відключень споживачів не застосовував.
Також про проблеми з електроенергією повідомили в Кіровоградській області.
"Прошу зберігати спокій. Світла не стало через збої в мережі енергопостачання. Автоматика спрацювала штатно і надійно. За 30 хвилин світло почне з‘являтись!" - написав у своєму Telegram голова ОВА Андрій Райкович.
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У ДТЕК пояснили, що відключення електроенергії по всій країні пов'язані з спрацюванням автоматики через зниженням частоти в енергосистемі.
"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", - повідомили в компанії.
Причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго". На 14:32 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання.