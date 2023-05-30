У Києві та низці областей аварійні відключення світла: подекуди не працює електротранспорт 

У вівторок, 30 травня, у деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії, також знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі, Суспільне Одеса.

"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел. 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30", - пишуть в ДТЕК.

Однак в коментарях до допису в Facebook про знеструмлення повідомили жителі низки районів столиці. Зокрема, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському.

Як повідомили в Київпастранс, через відсутність електроенергії затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя з "причини аварійного відключення зі сторони Укренерго". Згодом трамваї №1, 3 відновили рух з відхиленням від графіку.

Також відключення електроенергії застосовуються в Київській області та Одесі.

"В Одесі в низці будинків у різних районах зникло світло. Також частково зупинився електротранспорт. У ДТЕК повідомляють про аварію на лінії електропередач", - повідомило Суспільне Одеса.

Згодом про знеструмлення стало відомо й на Полтавщині.

"Сьогодні, 30 травня, спрацювало автоматичне частотне розвантаження (АЧР) в електромережах 110-150 кВ, через що частина Полтавської області залишились без електроенергії. Превентивні заходи були застосовані для збалансування системи.