Прибрати людський фактор: коли запрацює розмитнення авто через "Дію"

У перші місяці великої війни влада скасувала плату за розмитнення автомобілів, мотивуючи це тим, що транспорт потрібен військовим. Утім така опція викликала справжній ажіотаж і серед звичайних автомобілістів.

В останні дні чи навіть тижні дії пільгового періоду черги на кордонах розтягнулися на кілометри.

На фоні ажіотажу та складнощів з оформленням документів влада пообіцяла запровадити швидке розмитнення авто через "Дію". В уряді запевняють, що такий механізм усуне будь-які можливі схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на машини під час їх розмитнення.

У лютому Міністерство цифрової трансформації анонсувало, що функція онлайн-розмитнення авто "от-от" з’явиться. Однак цього не сталося – Верховна Рада провалила відповідні законопроєкти.

Проте в Мінцифри не планують здаватись і готують нові зміни. Що це може бути?

Система, що виключає людський фактор

Розмитнення автомобілів через "Дію" могло почати працювати влітку 2022 року. Для цього народним депутатам потрібно було ухвалити два законопроєкти, які уряд вніс до парламенту 17 червня.

Перший документ, автором якого був міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пропонував змінити порядок оподаткування ввезених в Україну автомобілів та встановити нову формулу для розрахунку. Усі зміни, про які піде мова далі, мали вноситися до Податкового кодексу.

Другий законопроєкт вносив зміни до Митного кодексу, які дозволяли розмитнення автомобілів через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, тобто через "Дію".

Передбачалося, що ухвалення останнього документа допоможе позбутися людського фактора на митниці, деякі працівники якої не лише займаються корупцією під час війни, а й вимагають кошти з людей, які завозять допомогу для Збройних сил України.

Якби депутати підтримали проєкт, то для розмитнення автомобіля достатньо було б ввести його ідентифікаційні дані: марку та модель, рік випуску, VIN-номер, об'єм двигуна, тип пального.

Як виглядає процедура розмитнення автомобіля сьогодні

Митне оформлення придбаного за кордоном авто проходить за чергою. Для цього власник на митниці надає паспорт, ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу і техпаспорт.

На митниці також складається акт митного огляду, у якому фіксуються пошкодження авто. Людина отримує митну декларацію та уніфіковану квитанцію МД-1 на внесення грошової застави.

Далі митники ставлять спеціальні позначки на оригіналах документів, що підтверджують право власності на автомобіль, і видають завірену копію акта огляду.

Щоб розмитнити авто на території України, треба звернутися до митниці за місцем проживання. Туди подаються митна декларація, акт митного огляду машини, договір купівлі-продажу, техпаспорт, сертифікат відповідності екостандарту (якщо в техпаспорті немає відповідної позначки).

Під час митного оформлення автомобіль повинен заїхати в зону митного контролю. В’їзд туди коштує 250 грн. За кожну наступну добу перебування авто необхідно сплатити 90 грн.

Про людський фактор

Остаточну митну вартість автомобіля встановлюють на митниці. Якщо її працівники вважають, що оціночна вартість машини занижена, то вони можуть її підвищити. Тоді зросте і податок.

Саме на цьому етапі відбувається найбільше корупційних подій.

Експерт з митного законодавства Левко Прокіпчук вважає, що запропонована Мінцифри формула простіша від чинної. Зараз нема гарантій, що людина заплатить за розмитнення саме ту суму, яку показали розрахунки. Тобто завжди є корупційний ризик.

"На вартість транспортного засобу впливають багато факторів, які важко об’єктивно оцінити: пошкодження, стан, умови експлуатації. Нова формула суттєво зменшує можливості для махінацій: тип двигуна не зміниш, з роком випуску можна "гратися", але там несуттєва різниця в податку.

Єдиний критерій, який більш-менш впливає на суму податків, – об’єм двигуна. Маючи ці дані, людина розуміє, яку суму податків заплатить", – вважає Прокіпчук.

У Мінцифри переконують, що процедура оформлення теж суттєво зміниться: зробити це можна буде за пʼять хвилин і навіть за кордоном. "Достатньо буде ввести VIN-код, а розрахунок відбудеться автоматично. З "Дією" швидше проходитимуть митний контроль, митне оформлення і постановка на облік у сервіс-центрі МВС", – кажуть у відомстві.

Заповнена декларація потраплятиме до митної служби через автоматизовану систему митних оформлень. Оплата розмитнення буде проводитися не одразу – спочатку необхідна сума блокуватиметься на рахунку, а після закінчення оформлення кошти спишуться.

Таким чином, "Дія" прибере можливість зловживань і корупції на митниці при розмитненні авто.

Як рахуватимуть вартість розмитнення

Для розрахунку вартості розмитнення автомобіля Мінцифри пропонує використовувати два показники: суму акцизного податку та ПДВ. На цьому простота нової формули закінчується і починається вища математика.

Аби дізнатися суму акцизу, необхідно вирахувати ставку і розділити її на два. Для обрахунку ставки потрібно дізнатися базову ставку (залежить від віку авто) і помножити її на коефіцієнт, який є сумою коефіцієнтів, що залежать від об'єму двигуна, типу пального та ексклюзивності машини.

До ексклюзивних належать авто, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (2,5 млн грн або 68 тис дол за курсом НБУ) і які не старші п'яти років. Їх список щороку публікує Мінекономіки.

Після отримання всіх цифр для підрахунку акцизу визначити розмір ПДВ для розмитнення авто нескладно. Це сума ставки, помножена на 3,5 і на 20%. Мінцифри наводить приклад вартості розмитнення одного авто за чинною формулою і формулою, пропонованою урядом.

Вартість розмитнення відносно нових автомобілів за пропонованою Мінцифри формулою може бути вищою, ніж за чинною. Проте для машин, вік яких перевищує десять років, ціна буде значно менша.

Ось розрахунки вартості розмитнення найбільш популярних уживаних авто, які українці ввозили в країну у 2022 році.

Автори законопроєкту обіцяють, що через п'ять років після запровадження нової моделі вартість розмитнення новіших легкових автомобілів знизять на 30%. Нова формула також пропонує зробити нульовий збір для власників електрокарів.

Вартість розмитнення "битих" авто буде такою ж, як і цілих, навіть якщо вони коштували значно менше. У Мінцифри пояснили, що таким чином держава стимулює громадян купувати неушкоджені авто "для безпеки на дорогах та безпеки життя".

У парламентському комітеті з питань фінансів теж кажуть, що робити поправку на биті авто не можна, адже тоді доведеться відійти від загальних принципів та концепції.

Сплату до Пенсійного фонду під час першої реєстрації авто Мінцифри пропонує прибрати. Там кажуть, що завдяки новій формулі ця сума і так потраплятиме в загальний бюджет.

Хто і за що критикує ініціативу Мінцифри

До законопроєктів мають зауваження і депутати, і дилери. Аргументи противників ініціативи такі:

невідповідність європейському законодавству;

зменшення надходжень до державного бюджету;

ввезення застарілих авто в Україну;

збільшення вартості розмитнення пошкоджених авто.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) стверджує, що нова формула ПДВ на авто не відповідає європейському законодавству та правилам Світової організації торгівлі, які вимагають розраховувати податок від митної вартості товару.

Комітет з питань інтеграції до ЄС вказує, що законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

У науково-експертному висновку говориться, що пропоноване зменшення базової ставки залежно від року випуску авто стимулюватиме ввезення застарілих машин. "Це аж ніяк не може бути оцінено позитивно, у тому числі враховуючи наміри країн Євросоюзу заборонити з 2035 року продаж нових авто з двигунами внутрішнього згорання", – ідеться в документі.

У ВААІД вважають, що зміни зменшать надходження до держбюджету щонайменше на розмір нинішнього надходження від сплати збору до Пенсійного фонду під час першої реєстрації авто.

Щоправда, Мінфін не зміг оцінити вартісну величину такого впливу на показники бюджету через неможливість спрогнозувати кон’юнктуру імпорту транспортних засобів у наступні роки.

Тимчасом Мінцифри стверджує, що нова модель розмитнення позитивно вплине на економіку. За його підрахунками, від очікуваного оформлення 544 тис авто (як у 2019 та 2020 роках) повинно надійти 45,6 млрд грн, тоді як у попередні роки надходження до бюджету становили 45,1 млрд грн.

Також є питання до збільшення вартості розмитнення "битих" авто. У такому випадку їх купуватимуть менше, адже це втратить сенс.

Як наголошує центр "CASE Україна", можливість ввозити пошкоджені авто – це не лише про економію для покупця, а й про роботу для СТО, які дешево лагодять машини.

Однак найголовніше питання – чи подолає розмитнення авто через "Дію" корупцію на митниці.

"Ми можемо скільки завгодно вводити "Дію" на митниці, але поки ми саму митницю не змінимо, її працівники придумають безліч схем, як "нагріти" людину на 100-200 доларів. На жаль, проблема не в розмитненні, а в митниці", – переконаний народний депутат Ярослав Железняк.

А що суспільство?

Мінцифри запустило опитування про нову систему розрахунку розмитнення та отримало понад 2,2 тис відгуків. 90% респондентів задоволені змінами і вважають новий алгоритм зрозумілим. Однак це не вплинуло на настрої депутатів. 24 лютого вони провалили голосування за обидва проєкти.

Після цього на сайті Офісу президента з’явилася петиція з вимогою повторно розглянути документ про внесення змін до Податкового кодексу. Його автор Степан Дикий наголошує, що позитивне рішення стане ще одним кроком до цифровізації держави. Однак петиція збирає голоси повільно: за десять днів її підтримали лише 238 громадян з 25 тис необхідних.

Як повідомили ЕП в Мінцифри, відомство разом з партнерами оновлює концепцію з урахуванням зауважень депутатів і продовжує роботу над тим, аби ця послуга була реалізована в "Дії".

Щодо термінів конкретики немає, проте керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік сподівається запустити процес до кінця першого півріччя 2023 року.