Рада провалила законопроєкти про розмитнення авто у "Дії"
Верховна Рада на засіданні 24 лютого провалила законопроєкти про розмитнення авто в "Дії".
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
Так, законопроєкт №7466 зі змінами до Податкового кодексу підтримали лише 212 депутатів за 226 мінімально необхідних, а пов'язані з ним зміни до Митного кодексу (№7468) - лише 206 депутатів.
"Також не набрало голосів відправка на повторне перше (217) та відправити автору ініціативи (225)", - додав нардеп.
"Було ще штук 9 голосувань по альтернативним, але там теж жодного результативного голосування", - зазначив також Железняк.
Мінфін не підтримав законопроєкти через потенційні втрати для бюджету.
Законопроєкти також не підтримали в комітеті з питань інтеграції України до ЄС, через порушення міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, додає liga.net.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 10 червня 2022 року підтримав законопроєкт, який передбачає розмитнення автівки через "Дію" та звільнення від податків електрокарів – законопроєкт рушив у парламент.
Економічна правда