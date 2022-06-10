Розмитнення автівки в "Дії" за 5 хвилин та електрокари без мит: уряд підтримав рішення

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Кабінет міністрів на засіданні 10 червня підтримав законопроєкт, який передбачає розмитнення автівки через "Дію" та звільнення від податків електрокарів – тепер законопроєкт рушив у парламент.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час відкриття засідання уряду.

"Все максимально просто й зручно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин", – заявив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що такий механізм усуне будь-які можливі схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто під час їхнього розмитненні. За розмитнення у "Дії" митники не будуть впливати на формулу розмитнення, її визначатимуть виключно характеристики авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

Також законопроєкт містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами. "У межах Українського зеленого курсу — це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря", – додав Шмигаль.

Шмигаль заявив, що запровадження розмитнення автівки у "Дії" стане прикладом того, як реформа цифровізації стає антикорупційною реформою. За його словами, новий сервіс не має аналогів у світі.