Закриті порти, паливна криза і "курсові гойдалки": що сталось з українським авторинком за рік

Український ринок авто пережив багато подій у 2022 році. Все почалося з пандемії, яка дещо сповільнювала процес ввезення транспорту, а продовжилось закритими морськими портами, суттєвою зміною курсу долара та паливною кризою.

Попри це, українці не перестають купувати нові авто та приганяти "євробляхи". На останнє великий вплив мало "нульове" розмитнення, яке хоч і діяло кілька місяців, але значно збагатило авторинок України.

Найбільш успіх 2022 року у тому, що автомобільні бізнеси продовжили свою роботу, навіть попри складні умови.

Найгірший рік у 21-му столітті

За 2022 рік в Україні зареєстрували 37 890 нових легкових автомобілів, свідчать дані профільної асоціації "УкрАвтопром". "Цей показник став мінімальним з початку століття (двадцятого – ЕП)", – констатують в асоціації.

Глибина тогорічного падіння ринку вражає – 63% відносно 2021 року. Щось подібне спостерігалося лише під час Глобальної світової кризи 2008 року. Проте, навіть у 2009-2010 роках кількість нових реєстрацій не опускалась нижче 170 тис автомобілів на рік.

Найважчим місяцем минулого року, зі зрозумілих причин, став березень. Тоді, на самому початку великої війни, в Україні зареєстрували 546 нових автомобілів. Для порівняння, за аналогічний місяць 2021 року ця цифра становила 9 тис нових легковиків.

Впродовж квітня-червня на ринку спостерігалось доволі низька активність. Але впливала на це не лише війна, а й дія "нульового" розмитнення для автомобілів, яке перебрало на себе значну кількість потенційних покупців.

В найбільш активні місяці користування українцями податковими послабленнями, які дозволяли ввезти за закордону автомобіль без сплати мита й інших зборів, кількість імпортованих машин досягала 80 тис одиниць на місяць. Це у 2,5 раза більше ніж у мирні часи.

Глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький вважає, що основний фактор "швидкості" ринку нових авто – купівельна спроможність громадян і бізнесу.

"Ціновий пік масмаркету вживаних легкових авто перебуває біля позначки 5 тисяч доларів. Закінчується цей діапазон біля відмітки 10 тисяч доларів. Це і є індикатором справжніх можливостей населення щодо купівлі транспорту за власні гроші.

Пропозиція нових авто, бюджетних, починається з 15-20 тисяч доларів, інші, класом вище за "бюджетників", ще дорожчі", – пояснює Бучацький.

Відповідно, щоб дати можливість потенційним покупцям купувати більше нових авто, потрібно або щоб зростали їхні доходи, або фінансова підтримка – кредитування, лізинг тощо.

"При цьому мають бути посильні відсотки за користування самим кредитом, та прийнятними цінами на супровідні обов’язкові послуги – страхування, сервісне обслуговування на дилерських СТО та інше", – каже Бучацький.

Відповідно, аби зростали доходи чи бізнес пропонував доступні умови кредитування, потрібна загальна фінансова стабільність в країні. А у війну не можливе, ні одне, ні друге.

Як змінились вподобання українців у виборі авто

Загальна картина уподобань українських покупців автомобілів фактично не змінилася, й залишалася сталою протягом всього року.

Що стосується нових автомобілів, то тут першість міцно тримає японський виробник Toyota. За 2022 рік українці придбали майже 7 тис автомобілів цієї марки, з яких практично кожна третя – це Toyota RAV4 (всього реалізовано 2525 машин).

У 2021 році найбільш популярним був Kia Sportage. Продажі автомобілів цієї марки за підсумками минулого року обвалились чи не найбільше – на 87%.

Помітна зміна вподобань українців серед вживаних авто була помітна в червні, коли ще діяло "нульове" розмитнення. Тоді, у списках найбільш популярних авто з‘явилась Audi. Втім суттєвих змін на загальну картину по 2022 році це не вплинуло – лідером за кількістю імпортованих б/в автомобілів стала інша німецька марка – Volkswagen.

"Під час дії так званого "нульового" розмитнення спостерігався, назвемо його так, "період реалізації мрій", коли помітно збільшився імпорт авто преміум брендів віком понад 10-15 років.

Щодо нових авто, то тут спостерігається усталений тренд зацікавленості українців автомобілями класу SUV – тобто кросоверами та позашляховиками. Таких за підсумками 2022 року зафіксована абсолютна більшість", – розповів Станіслав Бучацький.

Дані щодо електрокарів за увесь 2022 рік поки що відсутні. За інформацією "УкрАвтопром" за 11 місяців в Україну їх ввезли на 28% більше, ніж за аналогічний період 2021 року: 11700 проти 9130.

Як свідчать дані Opendatabot, попит на них почав стрімко зростати з липня і тримався високо всю осінь – навіть попри проблеми з електроенергією.

Також підвищений попит на електрокари спостерігався і в травні – у пік паливної кризи в країні. Тоді за місяць в Україні ввезли на 63% авто більше, ніж роком раніше.

Основна маса ввезених авто – легковики, а незмінним лідером протягом року залишався Nissan Leaf. Ба більше, ця модель була лідером і у 2021 році. Торік завезли 2 154 таких авто – це 18% від усіх імпортованих електрокарів за 11 місяців.

На другому місці опинився Volkswagen ID.4 (1 142 авто) – 10% від загальної кількості електрокарів.

За словами Бучацького лише за статистикою імпорту важно оцінити стан всього ринку. Для повноти картини треба додати сюди ще внутрішні перепродажі, а також пропозицію з електромобілями – як вона змінилася.

"Сумарно ринок електроавто справді показав деяке зростання темпів під час початку паливної кризи, однак після перших атак на нашу енергосистему ситуація почала змінюватися. Пропозиція про продаж вживаних електроавто зросла більш ніж удвічі, з 2 тисяч оголошень (в рамках AUTO.RIA) до понад 5 тисяч.

Звісно, дещо знизилися й ціни на електромобілі. І попри це кількість сумарно куплених авто цієї групи не зростає (близько 2 тис) – це хоч і непоганий показник, але потрібно поспостерігати за ринком ще кілька місяців, щоб побачити дійсну картину впливу "блекаутів"", – резюмував глава Інституту.

Що впливало на український авторинок

2022 рік був насичений багатьма подіями, що вплинули на український ринок авто. Інститут досліджень авторинку показав динаміку автомобільного ринку за січень-листопад в контексті прив'язки до події.

На початку року все ще тривала пандемія коронавірусу, яка так чи інакше впливала і на процес ввезення авто з-за кордону, і на його переоформлення в Україні, адже сервісні центри працювали з обмеженнями.

З початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що мобільність – надзвичайно важлива для людей. Тому, як кажуть в Інституті, українці купували авто, щоб вивезти себе та близьких у безпечні місця.

Очевидно, що найбільші просідання на ринку були у березні – тоді зовсім впали внутрішні перепродажі авто, Сервісні центри МВС призупинити свою роботу. Також стали морські порти, через що, відповідно, зменшилася кількість авто з США, доставка ускладнилася та подорожчала.

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Урешті ситуація стабілізувалася, налагодилися нові логістичні шляхи через порти Європейського Союзу.

Глави Інституту досліджень авторинку вважає, що авто із США матимуть досить високий попит не дивлячись на те, що через блокування українських морських портів дилерам довелось змінити схеми доставляння таких машин.

"Нові маршрути через порти ЄС виявилися дещо дорожчими, внаслідок чого дещо змінилася (і продовжуватиме змінюватися) картина легковиків, які досі вигідно купувати у США – акцент зміститься на дорожчі авто, з середніми цінами "під ключ" у діапазоні 15-20 тисяч доларів, зменшиться частка найдешевших "американців", в рамках 6-10 тисяч доларів", – вважає Бучацький.

У квітні Верховна Рада запровадила "нульове" розмитнення – тобто звільнила ввезені в Україну іноземні автівки від сплати мита та інших зборів. За три місяці український автопарк поповнився на понад 200 тис легковиків, з яких 78% були митною вартістю до 5 тис дол.

Однак вже під кінець квітня почали говорити про припинення "нульового" розмитнення, адже воно стало надто "дорогим" для держбюджету. Зрештою оподаткування повернули з 1 липня. Це, безумовно, скоротило імпорт автівок.

У травні український авторинок стикнувся з новим випробуванням – паливною кризою. Києву довелося терміново налагоджувати постачання пального з ЄС, адже великі нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод були зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Після того, як проблеми з пальним врегулювали, українці не стали менше цікавитися автомобілями. Навпаки, значно підвищився попит на електромобілі. Зокрема, у травні імпортували електрокарів майже на 65% більше, ніж у травні 2021 року.

Влітку можна було спостерігати загальний дефіцит автомобілів за кордоном. Вживані авто дорожчали та ставали менш доступними для українців. До того ж в липні НБУ вдруге від початку війни підвищив курс долара і зафіксував його на рівні 36,6 грн. Тобто, за ті ж гроші в гривневому еквіваленті українці можуть купити авто в гіршому стані.

З осені Україна потерпає від терористичних атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Однак всупереч регулярним масованим ракетним обстрілам, українці й надалі купують автомобілі: як нові, так і вживані. Навіть попит на електромобілі навпаки зростав у вересні-жовтні і дещо знизився у листопаді.

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