Уряд розпочав конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох держбанків

Мінфін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради до трьох державних банків: Ощадбанку, Приватбанку та Укрексімбанку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Конкурси розпочалися 11 жовтня. До кожного банку згідно з законом про банки шукають шість незалежних членів наглядової ради.

Кандидати на відповідну посаду до Ощадбанку подають документи про відповідність вимогам до компанії з добору персоналу ТОВ "Уорд Хауел Україна", до Укрексімбанку – до ТОВ "Педерсен енд партнерс", а до Приватбанку – до ТОВ "Екзекьютів Серч Юкрейн".

Останнім день прийому документів визначено 11 листопада 2022 року.