В "Дії" почали тестувати програму доступного кредитування "єОселя": деталі

Державна програма доступного кредитування для українців "єОселя" запрацювала в тестовому режимі на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку "Дія".

У відомстві нагадали, що "єОселя" дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня, коли послугою можна буде скористатися у мобільному додатку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків.

У програму інтегровані 5 банків, які готові розпочати видачу перших кредитів. А саме:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Скай банк;

Глобус Банк.

Цього року учасниками програми зможуть стати соціалні категорії населення: військові, правоохоронці, медики, працівники освіти, науковці.

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З початку 2023-го року подати заявку у "єОселі" зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.

Економічна правда





