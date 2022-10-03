В "Дії" почали тестувати програму доступного кредитування "єОселя": деталі
Державна програма доступного кредитування для українців "єОселя" запрацювала в тестовому режимі на порталі "Дія".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку "Дія".
У відомстві нагадали, що "єОселя" дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.
Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня, коли послугою можна буде скористатися у мобільному додатку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків.
У програму інтегровані 5 банків, які готові розпочати видачу перших кредитів. А саме:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Скай банк;
- Глобус Банк.
Цього року учасниками програми зможуть стати соціалні категорії населення: військові, правоохоронці, медики, працівники освіти, науковці.
З початку 2023-го року подати заявку у "єОселі" зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.
Економічна правда