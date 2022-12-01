Рада дозволила списання кредитів за житло та автівки, знищені через війну

Верховна Рада у четвер, 1 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №7441-1 про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк в Telegram.

"За" проєкт закону проголосували 265 народних депутатів. Документ передбачає, зокрема, призупинення виплат фізичних осіб-позичальників по кредитах на рухоме та нерухоме майно яке:

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

У разі наявності підтверджуючих документів позичальники можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

Також передбачається списання кредиту на житло, якщо:

нерухомість була знищена внаслідок війни.

воно було єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;

станом на 23 лютого відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

У такому випадку кредитор отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії Росії. Розмір компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника.

Інші збитки, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

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Щодо позик на автомобілі, то анулювання заборгованості можливе:

якщо авто було знищене через війну та на 23 лютого було єдиним авто в сім’ї позичальника;

на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів;

Заявки на списання кредитів можна подавати у період дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після дня його припинення.