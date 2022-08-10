Санкції Заходу щодо економіки Росії повноцінно вдарять лише наприкінці 2023 року
Найбільший вплив санкцій Заходу щодо економіки Росії ми побачимо не раніше наприкінці 2023 року за умови відсутності нових обмежень.
Про це повідомляється у новому дослідженні Київської школи економіки.
Аналітики зазначають, що вплив санкцій на російську економіку у довгостроковій перспективі буде тільки зростати, оскільки прогнозується обмеження експорту енергоносіїв агресора.
Наразі в дослідженні зазначають, що падіння економіки Росії за 2022 рік зазнало коригування з 10-30% до 6-9,5%. А рівень річної інфляції скоротився з прогнозованих 20% до 12-15%. У KSE пояснюють, що головною причиною таких змін є високі ціни на ринку енергоносіїв.
Вплив санкцій вже здійснив серйозні зміни в економіці в середині країни. Так, скорочення виробництва автомобілів у Росії за червень становило 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А промислове виробництво у червні впало на 1,8% у порівнянні з тим самим періодом 2021 року.
Дослідники наголошують, що основні санкції, що стосуються російського енергетичного сектору ще не набули чинності. Відтак, 5 грудня набудуть чинності санкцій на експорт російської морської нафти до Євросоюзу, а 5 лютого 2023 року – російських нафтопродуктів.
Водночас, обсяг продажів російського газу в Європу становить третину від рівня минулого року, і, схоже, буде знижуватися з цього моменту, а фактично припиниться не пізніше 2024 року, коли Німеччина очікує бути повністю незалежною від російського газу.
У KSE додають, що після набуття чинності всіх європейських санкцій у нафтогазовому секторі очікується скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв на 40%.
Нагадаємо:
Попри накладені на Росію санкції за її вторгнення в Україні держава-агресор наростила профіцит поточного рахунку втричі у річному вимірі – до 166,6 млрд доларів.