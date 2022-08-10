Санкції Заходу щодо економіки Росії повноцінно вдарять лише наприкінці 2023 року 

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Найбільший вплив санкцій Заходу щодо економіки Росії ми побачимо не раніше наприкінці 2023 року за умови відсутності нових обмежень.

Про це повідомляється у новому дослідженні Київської школи економіки.

Аналітики зазначають, що вплив санкцій на російську економіку у довгостроковій перспективі буде тільки зростати, оскільки прогнозується обмеження експорту енергоносіїв агресора.

Наразі в дослідженні зазначають, що падіння економіки Росії за 2022 рік зазнало коригування з 10-30% до 6-9,5%. А рівень річної інфляції скоротився з прогнозованих 20% до 12-15%. У KSE пояснюють, що головною причиною таких змін є високі ціни на ринку енергоносіїв.

Вплив санкцій вже здійснив серйозні зміни в економіці в середині країни. Так, скорочення виробництва автомобілів у Росії за червень становило 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А промислове виробництво у червні впало на 1,8% у порівнянні з тим самим періодом 2021 року.

Дослідники наголошують, що основні санкції, що стосуються російського енергетичного сектору ще не набули чинності. Відтак, 5 грудня набудуть чинності санкцій на експорт російської морської нафти до Євросоюзу, а 5 лютого 2023 року – російських нафтопродуктів.

Водночас, обсяг продажів російського газу в Європу становить третину від рівня минулого року, і, схоже, буде знижуватися з цього моменту, а фактично припиниться не пізніше 2024 року, коли Німеччина очікує бути повністю незалежною від російського газу.

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У KSE додають, що після набуття чинності всіх європейських санкцій у нафтогазовому секторі очікується скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв на 40%.

Нагадаємо:

Попри накладені на Росію санкції за її вторгнення в Україні держава-агресор наростила профіцит поточного рахунку втричі у річному вимірі – до 166,6 млрд доларів.