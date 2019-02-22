СБУ затримала шахраїв, які продавали фейкові акції Tesla

Прокуратурою Києва спільно з СБУ припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії "Tesla Motors Inc" заволодівали коштами громадян.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдо представництва компанії "Tesla Motors Inc" в Україні, а також зареєстровані в Києві підприємства "Тесла Груп Україна" та "Насдак Груп Україна".

"Надалі на сайті tesla-group.com.ua була розміщена реклама цінних паперів корпорації "Tesla" та зазначено, що вже понад 4 роки "Тесла Груп Україна" пропонує фізичним особам придбати цінні папери (акції та облігації) вказаної американської корпорації", - йдеться у повідомленні.

"У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а гроші привласнювали", - повідомляє прес-служба.

Збитки одному з заявників становили 120 тисяч доларів.

"21 лютого в Одесі було затримано двох зловмисників, причетних до організації шахрайської схеми. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Раніше Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджала про можливі ризики для інвесторів при купівлі цінних паперів компанії Tesla Inc у вказаних компаній.

Економічна правда