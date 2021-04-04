"Короли контрабанды": кто попал под санкции СНБО и что о них известно

Впервые в истории Украины были введены персональные санкции. Наказал Совет нацбезопасности Топ-10 украинских контрабандистов. Кто они?(укр)

На засіданні 2 квітня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти десятка людей та 79 компаній, яких підозрюють у контрабанді.

Поряд з цим напередодні Держмитслужба відсторонила від роботи понад 100 митників. В пресслужбі повідомили, що серед них – 17 керівників митниць та митних постів.

За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

Зеленський запевнив, що боротьба з контрабандою триватиме і далі – "це перша десятка, але не остання".

Розповідаємо, для кого на цей раз наступила "чорна п’ятниця".

Іван Бокало

джерело: Всеукраїнський духовний центр "Відродження"

Екс-митник із Львівщини, був очільником Рава-Руської митниці. У публічному просторі став відомий завдяки коштовному весіллю своєї доньки Наталії у 2014 з гелікоптером та зірками шоубізу.

ДФС тоді навіть вийшла з заявою про це: "зазначена особа не працювала та не працює в органах ДФС України. Крім того, Іван Бокало був звільнений з лав Державної митної служби України у грудні 2010 року".

Тоді Бокало тоді заявив, що останні чотири роки займається приватним бізнесом та за останній рік заробив 1,259 млн грн.

Валерій Пересоляк

У Пересоляка (зправа) в футбольному клубі з недавніх пір грає Артем Мілевський. джерело: ФК "минай"

Екс-заступник керівника управління ризиків та протидії правопорушенням Закарпатської митниці, звільнений у 2016 році.

У 2015 році заснував футбольний клуб "Минай", який наче в голлівудському кіно за кілька сезонів зумів проскочити з другої ліги в прем'єр-лігу.

Про Пересоляка як куратора контрабанди говорили на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. В листопаді минулого року депутат від "Слуги народу" Олександр Сова розповів про схему з мікроавтобусами, які, за його словами, щодня перевозять контрабанду через пункт пропуску "Тиса".

"Це пункт перевезення європейського одягу, побутових товарів та будь-чого. Працює один перевізник – це Валерій Пересоляк. Ці всі буси контрольовані ним. Є перелік працівників митниці, які контролюють цей процес на Закарпатті".

Після понад десятка років служби на митниці при звільненні Пересоляк задекларував 13 земельних ділянок в Ужгороді та Закарпатській області, загальною площею понад 10 тисяч м²: два будинки, чотири квартири, а його родина за рік отримала 2,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Юрій Кушнір

Підприємець, засновник фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства "Сокіл". Був обраний депутатом від "Партії регіонів" у Чернівецьку облраду в 2010 році.

У 2020 році був фігурантом у справі про хабар екс-голові облради сумою у 200 тисяч доларів. В ухвалі Вищого антикорупційного суду, йдеться про те, що тодішній голова Чернівецької обласної ради від партії Батьківщина Іван Мунтян за гроші Кушніра мав сприяти передачі в оренду санаторію "Брусниця" на 49 років.

Згідно з цією ухвалою, детективи НАБУ проводили обшуки на робочому місці Юрія Кушніра – на підприємстві "БАТ-ЦЕНТР". За цією ж адресою зареєстрований ТОВ "Буковинський оздоровчий комплекс "Брусниця". Під час обшуку у кабінеті вилучили 64 000 доларів. Представник Юрія Кушніра сказав у суді, що саме ці гроші зазначені в деклараціях дружини та доньки Кушніра.

Олександр Єремечук

Буковинський підприємець. За інформацією місцевих ЗМІ, його ще називають "слон" та він, начебто, був "смотрящим" від Народного фронту за контрабандою на Буковині. Також, за даними ЗМІ, він контролював потоки товарів широкого вжитку з Китаю та Туреччини.

У 2017 році під час представлення нового прокурора Чернівецької області тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко сказав, що на Буковині діють "угрупування контрабанди "слона" та Кушніра". Саме вони відповідають за контрабанду речей до Туреччини.

Орест Фірманюк

джерело: УНН

Закарпатський бізнесмен, якого називають організатором "сірих" митних схем у контрабанді товарів господарської групи й тканин.

Екс-голова Митної служби Максим Нефьодов у інтерв’ю охрестив його одним з "головних контрабандистів". На ці слова Фірманюк відповів: "Чути своє прізвище в списку "ключових контрабандистів" дивно, адже ні він, ні його компанія участі в чорних схемах ніколи не брали."

Вадим Альперін

ДЖЕРЕЛО: Lb.ua

Одеський бізнесмен, якого називають "королем контрабанди". У 2019 році САП звинуватила його в ухилення від сплати податків, зборів і у створенні злочинної організації.

У листопаді 2017 року президент Інституту права і суспільства Юрій Кармазін заявив, що Альперін причетний до ряду компаній, які нібито за заниженими митними платежами ввозили товари в Україну.

Серед фірм Кармазін називав Трейд Лайнс, Рембудстар, РКС Агросейл, Аль Мак, Плюс Граніт-Інвест та інші. Тоді перевіркою інформації зайнялися детективи НАБУ. До осені 2019 року було незрозуміло, що відбувається зі справами навколо Альперина. Поки в кінці листопада співробітники НАБУ не провели операцію по справі про махінації на митниці.

Серед десяти затриманих митних співробітників виявився заступник голови київської митниці Сергій Тупальський. Через день він сам прийшов в САП давати свідчення, де його і затримали.

У НАБУ кажуть, що мова йде про збитки сумою понад 77 млн ​​грн. За версією слідства, Альперін нібито керував злочинною організацією, яка займалася махінаціями під час розмитнення імпортних товарів за заниженими цінами.

Олександр Чудаков

Фігурант кримінальної справи про контрабанду цигарок. Заступник екс-очільника поліції Одещини Дмитра Головіна, Костянтин Гейко нібито вирішив заволодіти арештованими у справі цигарками. Для цього він залучив Чудакова, який контролює кілька складів і підприємств в Одесі.

На папері з номером було зазначено, що Чудаков є працівником Служби безпеки України, який супроводжує переміщення цигарок.

У вересні 2018 року цигарки вивезли вже зі складу "Агат 2016". Після цього їх продавали в Україні через інтернет-магазини, а більшу частину вивезли за кордон.

Віктор Шерман

Одеський бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями. Спеціалізувався переважно на імпорті одягу, в основному з Китаю.

Місцеві ЗМІ називають Шермана одним з партнерів Вадима Альперіна.

Раніше також повідомлялось, що Шерман разом з іншими бізнесменами підтримує фонд "На благо Одеси", який у тому числі фінансував діяльність команди глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Олександр Кравченко

Екс-заступник керівника Херсонської митниці.

Володимир Дідух

ДЖЕРЕЛО: УП

Львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда". Дідух є колишнім спонсором "Свободи", хоча у самій партії це заперечують. На нього було кілька замахів, у 2019 троє чоловіків, яких затримали в Київській області, планували вбивство, а у 2012 році в центрі Львова розстріляли його позашляховик.