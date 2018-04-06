Київстар запустив 4G у 20 населених пунктах України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"6 квітня високошвидкісний мобільний інтернет 4G від Київстар з'явився в Києві, а також в таких містах як: Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Тернопіль, Вінниця, Ужгород, Хмельницький, на курортах та в пунктах перетину кордонів: Затока, Кароліно-Бугаз, Кирилівка , Ясіня, Поляниця, Чоп, Рава-Руська, Старовойтове, Краківець, Устилуг, Шегині", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що 4G надається всім абонентам Київстар без додаткової плати згідно діючих тарифних планів.

Нагадаємо, lifecell і Vodafone запустили 4G 30 березня. За перший тиждень роботи 4G-мережі нею скористалися понад мільйон українців: 600 тисяч користувачів Vodafone і 400 тисяч користувачів lifecell.

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Економічна правда