Середня зарплата в Києві за рік виросла на 18% - КМДА

Середньомісячна заробітна плата у Києві становить 15 183 гривень, що на 18% перевищує аналогічний показник 2018 року.

Про це заявила директор Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Наталія Мельник, передає прес-служба КМДА.

"За останніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата в місті Києві становить 15 183 грн, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Разом із тим, до 6,7% скоротився рівень безробіття", - зазначила вона.

Мельник також повідомила, що оборот роздрібу зріс на 14,4%, а експорт та імпорт товарів - на 21,4% та 11,6% відповідно.

Крім цього, за перше півріччя 2019 року на 19,5% збільшився обсяг будівельних робіт у столиці.

Нагадаємо:

Реальна заробітна плата в Україні в червні 2019 року зросла на 8,1% в порівнянні з червнем 2018 року.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників в червні 2019 року в порівнянні з травнем 2019 року збільшилася на 5,3%, в річному вимірі (до червня 2018 року) - на 18%, становивши 10,78 тис грн.

Економічна правда