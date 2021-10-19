Чому будівництво Окружної дороги у Києві подорожчало втричі та коли її добудують

Пуск автомобільного руху кожним новим відрізком Окружної все більше звільняє міські вулиці від транзитного транспорту, але темпи будівництва магістралі все ще вкрай низькі.

З 2017 року ведеться активне будівництво чергового "шматка" Кільцевої дороги на півночі Києва. Введення в експлуатацію нової ділянки позбавить заторів вулицю Полярну та площу Тараса Шевченка в Оболонському районі столиці.

Будівництво супроводжується гучним скандалом – кошторисна вартість проєкту одномоментно зросла втричі. Чому так сталося та коли врешті добудують Велику Окружну?

Інфраструктурний застій

У Києві, як для столиці європейської держави, будується дуже мало інфраструктурних проєктів. Подільський міст, метро на Виноградар, Шулявський міст – об'єкти нового будівництва можна перелічити на пальцях однієї руки.

Збільшити обсяги та покращити дисципліну розбудови важливих для міста проєктів не вдається навіть попри щорічне зростання розміру бюджету Києва. Якщо у 2014 році видатки міського бюджету становили 20 млрд грн, то у 2021 році – 58 млрд гривень.

Міський голова Віталій Кличко і радий будувати більше нових доріг, мостів та станцій рейкового транспорту. Але після обвалу у 2017 році конструкцій Шулявської розв'язки міська влада була змушена почати масштабну реконструкцію "втомлених" шляхопроводів, побудованих десятки років тому.

Одним із небагатьох нових інфраструктурних об'єктів, які будують у столиці, є спорудження двокілометрової ділянки Великої Кільцевої дороги на півночі міста, частини Великої Окружної дороги.

Київська Окружна не має форми кола, як мало б бути. Запроєктована ще в генеральному плані 1966 року, вона досі не збудована.

Генеральний план Києва, макет 2000 року Джерело: upload.wikimedia.org

Аби коло Окружної замкнулось, необхідно побудувати два мости через Дніпро та дорожню "дугу" на лівобережжі за межами житлових районів. В українських реаліях на це піде десятки років.

Що дасть 2 кілометри дороги

Будівництво ділянки Великої Кільцевої на Мінському масиві від вулиці Сім'ї Кульженків до вулиці Богатирської – маленький, але необхідний крок для того, аби замкнути коло.

Чому необхідний? Окружні дороги будуються в містах для об’їзду транзитного транспорту. Для Києва ця проблема надактуальна, оскільки, за словами очільника міста Віталія Кличка, 40% транспорту в столиці – транзитний. Найближчі переходи через річку Дніпро знаходяться у Каневі та Черкасах.

Продовження Кільцевої дороги від Сім'ї Кульженків до Богатирської почалося 2013 року. Профінансовані тоді лише на 15 млн грн, роботи майже одразу зупинились.

У 2016 році провели новий тендер. У березні 2017 року роботи відновилися. Крім безпосередньо дороги, генпідрядник будує нову розв'язку на перетині з вулицею Богатирською та шляхопровід над залізничним полотном.

І хоча введення в експлуатацію 1,8 кілометра доріг не розвантажить Північний та Південний мости, які найбільше страждають від транзитного транспорту, київські водії все одно повинні відчути позитивні зміни.

Як повідомили ЕП у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд, пуск автомобільного руху новою ділянкою розвантажить площу Тараса Шевченка та прилеглі вулиці від транзитного транспорту.

Вантажівки, що їдуть з Північного мосту в Гостомельському або Житомирському напрямках, зможуть заїхати на Кільцеву через вулицю Богатирську – широку магістраль безперервного руху, – оминаючи житлові масиви Мінський та Пріорку.

Також, за розрахунками Дирекції, відкриття нового шматка Кільцевої зменшить інтенсивність руху на так званій "Малій Окружній" дорозі на ділянці від Деміївської площі до проспекту Степана Бандери.

Зниження кількості автомобілів в межах міста позитивно позначиться на екології. Наприклад, за розрахунками комунальників завдяки цьому, щорічні викиди шкідливих речовин від автомобільного транспорту зменшаться на 4,2 тис. тонн. Для порівняння, 2020 року в Києві викиди забруднюючих речовин становили 251,3 тис. тонн.

У відповіді на запит ЕП у Київській міській державній адміністрації запевнили, що пустять рух автомобілів новою ділянкою Кільцевої до кінця 2021 року.

Паралельно міська влада розпочала роботи над продовженням Великої Кільцевої далі – в напрямку Оболонського проспекту.

Новий фронт у війні з Офісом Зеленського

Пріоритетність Кільцевої серед інших інфраструктурних будівництв для Кличка визначається його політичним протистоянням з Офісом президента.

В серпні 2020 року "Укравтодор", представники Офісу та народні депутати від "Слуги народу" презентували проєкт будівництва Київської обхідної дороги. Вона повинна об'єднати всі міжнародні траси, які проходять транзитом через столицю.

Загальна довжина дороги становитиме 150 км, а на будівництво планують витратити 85 млрд гривень. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, зводити першу ділянку між Варшавською та Львівською трасами почнуть вже цього року.

Як Київську обхідну дорогу бачать у владі

Раніше в Офісі Володимира Зеленського відкрили ще один "інфраструктурний фронт" у протистоянні з Віталієм Кличком. Критикуючи міського голову за нездатність завершити роботи зі зведення Подільського мостового переходу, "Укравтодор" та Мінінфраструктури мають намір показати взірцевий приклад на Дарницькому мості.

Трикратне подорожчання

Переможцем тендеру на будівництво ділянки Великої Кільцевої, протяжністю у 2 км, стала компанія "Еко-Буд-Трейд", яка, як стало відомо згодом, пов'язана із "смотрящим" за столицею Денисом Комарницьким.

"Еко-Буд-Трейд" пообіцяла побудувати відрізок Кільцевої за 325,91 млн гривень. У лютому 2020 року вартість робіт зросла більш ніж утричі – до 1,126 млрд гривень.

У Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд запевняють, що зростання вартості проєкту будівництва пов'язано з об'єктивними причинами, а корегування проєкту пройшло державну експертизу.

"Збільшення кошторисної вартості пов'язане із значним зростанням цін на матеріально-технічні та трудові ресурси, змінами вимог ДБН (державні будівельні норми – ЕП), змінами діючих нормативів щодо визначення рівня прибутку і адміністративних витрат та виникненням додаткових обсягів робіт", – йдеться у відповіді на запит ЕП.

Які саме додаткові обсяги робіт виникли, прописано у додатку до договору на сторінці тендеру в Prozorro. До початку будівництва дороги на її місці існувало стихійне звалище сміття, указав замовник будівництва.

В експертизі, розробленій для обґрунтування необхідності збільшення кошторису, вказано, що "під насипом запроєктованої автомобільної дороги обсяг будівельного сміття і побутових відходів в структурі ґрунтів становив до 75%".

Тож генеральний проєктувальник "Інститут "Київдормістпроект" включив до переліку робіт заміну слабких та заторфованих ґрунтів на пісок, в результаті чого кошторисна вартість об'єкта збільшилась на 800 млн гривень.

Станом на серпень 2021 року будівництво об'єкта було профінансовано на 667,9 млн гривень.

У 2019 році правоохоронні органи зацікавились причинами трикратного зростання вартості будівництва об'єкта і відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів.

Слідчі разом з фахівцями взяли 20 нових зразків ґрунту на місці будівництва і передали їх до лабораторії будівельних матеріалів. Результати аналізу з результатами державної експертизи не співпали: будівельного сміття та малопридатних для будівництва ґрунтів вздовж трасування дороги не виявлено.

Кільцева дорога – не єдиний об'єкт, роботи на якому виконує компанія Дениса Комарницького, і кошторисна вартість якого суттєво зросла після проведення тендеру.

Днями стало відомо, що кошторис проєкту будівництва Подільського мостового переходу, де генпідрядником також є фірма "Еко-Буд-Трейд", зріс на 77% – з 11,25 млрд грн до 19,92 млрд гривень.

Хто виграє, а хто програє від будівництва Кільцевої

Вздовж існуючої ділянки Великої Кільцевої між Мінським проспектом та вулицею Сім'ї Кульженків побудований великий житловий комплекс "По вулиці Кондратюка", колишня назва – "Міністерський". У окремих місцях відстань від фасаду будинків до 6-смугової траси не перевищує 50 метрів.

Після запуску нової ділянки Кільцевої кількість транзитного транспорту зросте, внаслідок чого рівень вихлопних газів та шумового забруднення суттєво підвищиться. Мешканцям "Міністерського" така перспектива не до вподоби.

Єдиним виходом із ситуації стало будівництво бетонного шумозахисного екрану висотою 6 метрів. Такі екрани ефективно захищають населені пункти вздовж міжміських автострад від шуму автомобілів.

Захисний екран, що відокремлює Мінський масив і ЖК Міністерський від шуму Окружної.

Проте з точки зору урбаністики таким "мурам" не місце у містах посеред житлових районів.

Хто точно буде задоволений наявністю нової дороги, то це забудовник та мешканці майбутнього житлового комплексу на місці теплиць агрокомбінату "Пуща-Водиця", розташованих поруч з Кільцевою.

Нагадаємо, у червні депутати Київської міської ради з третьої спроби ухвалили скандальний детальний план території Мінського масиву.

В межах вулиць Кондратюка, Михайла Майорова і західної сторони лісу в Оболонському районі міста Києва побудують 19 будинків висотою до 26 поверхів. В новому мікрорайоні з'явиться 6 тис. квартир.

Наявність шестисмугової траси стане сильним маркетинговим аргументом в підтримку транспортної доступності комплексу, побудованого на межі Києва.

Будівництво житла за Окружною здійснюватимуть компанії, афілійовані із забудовницею Владиславою Молчановою. Остання, за словами учасників будівельного ринку, наразі має найбільший серед забудовників вплив на депутатів Київради чинного скликання.

Підтримку Молчановій у Київраді забезпечує раніше згаданий "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький.