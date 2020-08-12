У Зеленського презентували проєкт спорудження нової обхідної дороги навколо Києва

Проєкт будівництва нової Київської обхідної дороги, яка пролягатиме навколо столиці, планують реалізувати до 2025 року в межах програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

План передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим напівкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів.

Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.

За розрахунками, "напівкільце" сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту. КОД допоможе водіям скоротити час поїздки на 40-60 хв.

КОД поєднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль та Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.

Загальна вартість КОДу становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва Київської обхідної дороги планується за п'ять-шість років за умов достатнього та стабільного фінансування, а також надання необхідних дозволів та покращення системи регуляції.

Зазначається, що нині Києвом проїжджає понад 600 тис автомобілів на добу, 40% з яких – транзитом. Наявний обхід по недобудованій Кільцевій дорозі має вигляд звичайної міської вулиці, яка оточена спальними районами, кажуть в ОП.

"Щодня цією дорогою їздять ще й десятки тисяч легкових автомобілів і громадський транспорт. Через це Кільцева дорога постійно руйнується, у повітря потрапляє багато шкідливих викидів, а навколишні райони зазнають великого шумового впливу", - йдеться у повідомленні.

Київська обхідна дорога допоможе розвантажити столицю від транзитного транспорту й таким чином вбереже місто від негативного впливу фур, вважають в ОП. Піковий трафік на окремих ділянках становитиме понад 70 тис автомобілів на добу, сумарний трафік – понад 300 тис автівок.

12 серпня стартував тендер на проєктні роботи першої ділянки КОД протяжністю 35 км, яка з’єднає траси М-06 Київ – Чоп та М-05 Київ – Одеса. Її хочуть зводити з початку наступного року. За попередніми розрахунками, вартість будівництва становитиме 12 млрд грн.

"Проект цікавий нашим міжнародним партнерам. Ми розраховуємо на участь міжнародних фінансових установ і приватних інвесторів", – розповів Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Економічна правда