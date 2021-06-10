Київрада погодила скандальний план забудови Мінського масиву

Депутати Київської міської ради ухвалили в першому читанні проєкт Детального плану території Мінського масиву, який передбачає зведення житла на місці колишніх теплиць агрокомбінату "Пуща-Водиця".

За відповідне рішення проголосували 66 депутатів.

Детальним планом території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова і західної сторони лісу в Оболонському районі міста Києва пропонується побудувати новий житловий мікрорайон із 19 будинків висотою до 26 поверхів.

Згідно з проєктом, в новому мікрорайоні з'явиться 6 тисяч квартир.

Рішення підтримали депутати від "УДАРу" – 23 голоси, "Європейської солідарності" – 20 голосів "за", 3 – "проти", "Батьківщини" – 12 "за" та ОПЗЖ – 11 "за".

Проти голосували "Слуги народу", "Єдність" та "Голос".

Під будівлею Київської міської ради кияни протестували проти ухвалення ДПТ.

Офіційний інвестор розробки ДПТ Мінського масиву – ТОВ "Датоліт", афілійована із забудовником "Столиця груп" та його бенефіціаркою Владиславою Молчановою.

Між ТОВ "Датоліт" та агрокомбінатом "Пуща-Водиця" підписано інвестиційний договір, яким передбачено використання земель агрокомбінату для житлового будівництва.

З 18 лютого посаду генерального директора агрокомбінату займає Юрій Іонанов, який є шкільним другом мера Києва Віталія Кличка, а також колишнім керівником благодійної організації Klitschko Foundation (Фонд Кличка) і ТОВ "Північна інвестиційна група" (кінцевий бенефіціар — Володимир Кличко).

Питання ухвалення ДПТ Мінського масиву вже двічі виносилось на сесію Київради, але не було прийнято. 22 квітня депутати голосували за нього по суті, але для ухвалення не вистачило 4 голосів.

13 травня за пропозицією секретаря Київради Володимира Бондаренко депутати проголосували за зняття ДПТ с розгляду та направлення його на фракції для детального вивчення.

Нагадуємо:

Фонд державного майна звернувся до Кличка з проханням відкласти розгляд питання затвердження Детального плану території Мінського масиву до ухвалення з цього приводу рішень судовими та правоохоронними органами.

ФДМУ збирається в судовому порядку оскаржувати всі інвестиційні угоди, підписані агрокомбінатом та групою компаній, пов'язаних із "СТОЛИЦЯ ГРУП".

Частина земель ДП вже забудована житловими комплексами "Варшавський квартал" та "Ліпінка".

Економічна правда