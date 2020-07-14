Голова Податкової: Уманський мав рацію. Обсяги "скрученого" ПДВ сягають 40 мільярдів

Державна податкова служба оцінює обсяги "скрученого" податку на додану вартість у 40 мільярдів гривень на рік.

Про це в інтерв’ю "Цензор" розповів голова ДПС Олексій Любченко.

"На жаль, Уманський (міністр фінансів у березні 2020 року - ред.) мав рацію. Він не був близький за сумою (у травні 2020 року, за даними ексміністра, скрутки ПДВ становили 1,9 млрд грн). Чиста класика: попит на скрутки ПДВ формує пропозицію. А попит є. Розмір цього попиту я приблизно вже підрахував. Перше - це сільсгоппродукція. Та, яку треба легалізувати", - зазначив міністр.

На його думку, навіть "безрукий" господар матиме мінімум 15 тис. грн з гектара. Тобто з 10,4 млн га землі, які належать "одноосібникам", отрмимуємо продукції на на 150 млрд грн, які слід легалізувати. А це 25 млрд НДС, підсумував міністр.

Любченко розповів й інші схем на ринку закупівлі та реалізації сільгоспопродукції, незаконного переміщення товарів.

За словами голови ДПС, одна з основних схем прикриття – це продаж цигарок за готівку. За розрахунками, за такою схемою легалізується 4,3 млрд грн ПДВ підприємцями, які продають цигарки, але потім нібито повертають їх як нереалізовані.

"Тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 млрд грн "скрученого" ПДВ", - заявив міністр.

Нагадуємо:

У травні 2020 року ексміністр фінансів Ігор Уманський пояснив суть так званої скрутки – схеми незаконного відшкодування ПДВ.

Це коли одне підприємство продає іншому документи на свій імпортний ПДВ, сплачений на митниці, а ввезену продукцію реалізує на ринку за готівку.

За словами Уманського, через такі схеми держбюджет щорічно втрачає приблизно 60 млрд грн.