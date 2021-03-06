Продаж "Більшовика", скорочення в "Укрзалізниці", керівництво "Нафтогазу" залишається: підсумки тижня для держпідприємств

Щотижня команда аналітиків-консультантів з питань корпоративного управління готує для ЕП дайджест про головні події в житті держпідприємств. Що важливого сталося 1-5 березня?

Приватизація Приватизація майна Вишняківського МПД. Майно Вишняківського МПД у Полтавській області було продано на приватизаційному аукціоні. Ціна стартувала з 21,18 млн грн та під час аукціону зросла до 101,21 млн грн. Новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію і будівлю брагоректифікації. За даними Фонду державного майна, за активи змагались шість учасників, та врешті у аукціоні перемогло ТОВ "Спіріт Етил". Для завершення процесу приватизації переможець повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та здійснити оплату. У ФДМ також зазначили, що, якщо переможець відхилить лот, йому доведеться сплатити до держбюджету вартість гарантійного внеску (застави), розміром близько 2 мільйонів. КМДА майже погодилася викупити цех "Більшовика". Продаж будівлі цеху № 5 Київського машинобудівного заводу (більш відомий як Більшовик) міській владі може відбутися до приватизаційного аукціону. Переговори між Київською міською державною адміністрацією та Фондом державного майна тривали давно і безрезультатно. У 2020 році перший заступник мера Микола Поворозник повідомив, що ФДМ оцінив об'єкт у 700 мільйонів гривень, місто ж вважало цю ціну занадто високою. За словами керівника ФДМ Дмитра Сенниченка, цех № 5 є активом на балансі "Більшовика". Місту було запропоновано обрати оцінювача, оцінити будівлю та придбати приміщення відповідно до норм закону "Про відчуження земель для суспільних потреб". Він заявив, що Київ обрав оцінювача, отримав оцінку майна, і Фонд затвердив його. Спільна дорожня карта Київської міської державної адміністрації та Більшовика вже впроваджується. Цех "Більшовика" №5 розташований на дуже важливому роз’їзді доріг (перехрестя проспекту Перемоги та вул. Вадима Гетьмана). Ця земельна ділянка потрібна для завершення будівництва Шулявського шляхопроводу.

Корпоративне управління Нове керівництво "Центренерго". Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів призначив Юрія Власенка новим виконувачем обов'язків генерального директора "Центренерго". Пізніше Фонд державного майна повністю оновив склад керівництва "Центренерго", призначивши 8 топ-менеджерів на чолі з Власенком. Серед новопризначених менеджерів: Сергій Шульга (фінансовий директор),

Олена Волошина (економічний директор),

Олексій Кураков (комерційний директор),

Віталій Довгаль (директор з постачання палива),

Володимир Галущак (директор з торгівлі енергією),

Віктор Спичка (директор з питань технічної підтримки та інвестиційних проектів)

Дмитро Момонов (директор з юридичних питань та корпоративного управління). Крім того, згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступника голови ФДМ Дениса Кудіна було обрано головою наглядової ради "Центренерго". У нього 16 років досвіду керівництва, зокрема, управління підприємствами з оборотом понад 1,5 мільярда доларів на рік. Також цього тижня був звільнений Сергій Слепкан, член наглядової ради, який раніше приєднався до ради як державний представник. Справа про спробу хабара голові ФДМ надіслана до суду. НАБУ та САП завершили розслідування щодо спроби дати 800 тис доларів хабара голові ФДМ Дмитру Сенниченку. За даними НАБУ, 26 лютого 2021 року прокурори направили до суду обвинувальний акт, кваліфікований за 4 частиною ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") КК України. За версією слідства, обвинувачений планував надати главі ФДМ незаконну вигоду в розмірі 800 тис доларів, у тому числі: 200 тис. дол – за пролонгацію дії договору між приватним підприємством та одним із акціонерних товариств із часткою державної власності, що перебуває у підпорядкуванні ФДМ;

500 тис. дол – за призначення на посаду голови правління того ж акціонерного товариства;

100 тис. дол – за призначення на посаду голови правління ще одного акціонерного товариства з часткою державної власності, що перебуває у підпорядкуванні ФДМ. Ситуація зі звільненням співробітника з питань протидії корупції в "Енергоатомі". 3 березня Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило, що винесло припис Кабінету Міністрів та виконувачу обов'язків директора "Енергоатому" Петру Котіну відновити Олега Поліщука на посаді відповідального за боротьбу з корупцією ДП та визнати неправомірним його незаконне звільнення. Раніше НАЗК повідомляло, що його керівник Олександр Новіков просив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності. Пізніше Агентство відредагувало своє повідомлення. У новій версії зазначається, що припис було винесено всьому Кабінету Міністрів, який є державним органом, що контролює "Енергоатом". НАЗК не пояснило, яким чином Кабінету Міністрів може бути винесено припис, оскільки українське законодавство чітко передбачає, що припис може бути винесений лише окремій особі, а не колегіальному органу. Згідно з приписом, Котін повинен скасувати свої накази про дисциплінарне звільнення Поліщука, провести власне службове розслідування та покарати винних. НАЗК наголосило, що звільнення Поліщука має погоджувати НАЗК, але керівництво "Енергоатому" не надсилало запит до Агентства. Також "Енергоатом" мав повідомити НАЗК про притягнення уповноваженого до дисциплінарної відповідальності не пізніше 2 днів із моменту прийняття наказу, однак і цього зроблено не було. За повідомленням Агентства, звільнення відбулось після повідомлення Поліщука НАБУ про ознаки корупції у діях Котіна від 2 липня 2020 року. Таким чином, Поліщук набув статусу викривача. У серпні 2020 року НАЗК вирішило проаналізувати стан дотримання "Енергоатомом" вимог антикорупційного законодавства. Однак 18 серпня 2020 року Котін порушив закон, не дозволивши співробітникам НАЗК проводити перевірку. У відповідь на припис НАЗК, прем'єр-міністр доручив Міністерству енергетики провести внутрішнє розслідування дій Котіна через вчинення ним корупційного порушення. Однак, Уряд не повідомляв результати розслідування. Transparency International заявляла, що Котін не був притягнутий до відповідальності через рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, коли було скасовано низку повноважень НАЗК, зокрема, повноваження щодо проведення перевірок та захисту викривачів. У свою чергу Котін підписав накази про дисциплінарне покарання та звільнення Поліщука. Прем'єр-міністр не бачить причин замінювати наглядову раду та керівництво "Нафтогазу". На прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що немає гострих причин для звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та наглядової ради компанії. Шмигаль зазначив, що наразі готується офіційна відповідь на лист виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Однак, за його словами, ситуація стала сигналом для "Нафтогазу" для покращення його роботи, зокрема для збільшення видобутку газу. Як повідомлялось раніше, Юрій Вітренко в листі прем'єр-міністру запропонував негайно розглянути питання про зміну керівництва "Нафтогазу", розірвання контрактів з членами наглядової ради, проведення конкурсного відбору на ці посади, а також про аудит "Нафтогазу" і всіх компаній групи. Українцям, які мають подвійне громадянство, може бути заборонено займати керівні посади у держпідприємствах. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". Рішення вимагає встановити наявність чи відсутність правової визначеності щодо заборони громадянам України, які також мають громадянство іноземної держави, займати певні державні та політичні посади чи виконувати функції держави чи місцевого самоврядування. Перелік потенційних обмежень для українців, які мають іноземне громадянство або подали документи на отримання іноземного громадянства, включає заборону обіймати керівні посади у стратегічних держпідприємствах.

Банки Запрацювала програма доступної іпотеки від 7%. 26 лютого Фонд розвитку підприємництва та сім банків підписали угоди про участь у "Доступній 7% іпотечній програмі". Першими банками, які взяли участь у програмі, були державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Керівник фонду Андрій Гапон повідомив, що загалом цього року на фонд виділено 2 млрд. грн, з яких 300 млн грн – на компенсацію в рамках "Доступної іпотечної програми на 7%". Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що, незважаючи на наявність Державної іпотечної установи та Української фінансово-житлової компанії, Фонд розвитку підприємництва буде керувати іпотечною програмою через необхідність швидких, якісних та надійних рішень. Як ми повідомляли раніше, УФЖК була створена наприкінці грудня з метою надання доступних іпотечних кредитів. Статутний капітал компанії становить 10 млн грн.

Енергетичний сектор Фінансовий план "Укренерго" на 2021 рік. Мінфін затвердив фінансовий план "Укренерго" на 2021 рік, передбачивши 29 мільярдів гривень на покриття витрат з виконання публічних спеціальних обов'язків (ПСО) та компенсацію обмежень щодо відновлюваних джерел енергії (обмеження на використання ВДЕ). Ця сума в 2,5 рази перевищує фінансування основного бізнесу компанії. (Очікується, що дохід від фінансування основної діяльності "Укренерго" складе 11,8 млрд грн.) [Відповідно до статті 68 Закону "Про ринок електроенергії", виробники ВДЕ мають право на компенсацію за обмеження виробництва від "Укренерго". – SOE Weekly.] Основні показники фінансового плану НЕК "Укренерго" на 2021 рік: Доходи – 79,79 млрд грн

Чистий прибуток – 0,17 млрд грн

Відрахування до бюджету – 1,24 млрд грн

Витрати на ПСО та компенсація обмежень ВДЕ – 29,03 млрд грн

Операції на балансуючому ринку – 24,99 млрд грн При цьому дивіденди не передбачені з огляду на від’ємний фінансовий результат компанії за підсумками 2020 року. Плановий обсяг передачі електроенергії у 2021 році включно з імпортом/експортом передбачено на рівні 138,96 млн МВт·год.