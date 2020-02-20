Тандем "Приват" — "Нафтогаз": як Коломойський торгується за зміну акцизів на бензин та автогаз

Заручившись підтримкою провідних державних компаній, група "Приват" намагається змусити уряд обмежити імпорт російських нафтопродуктів. Чи вдасться це зробити, і які цілі насправді переслідують у Ігоря Коломойського?

Група "Приват" Ігоря Коломойського вчергове звернулася до Мінекономіки з проханням обмежити імпорт російських нафтопродуктів. Цього разу бізнесмен заручився підтримкою "важкої артилерії": крім "Укртатнафти", таке звернення підписали два підприємства групи "Нафтогаз": "Укрнафта" та "Укргазвидобування".

Це звернення, попри підтримку державних компаній, навряд чи призведе до змін, але у Коломойського цим не сильно переймаються. Сам факт можливого запровадження мит став козирем в рукаві олігарха, який дозволив схилити учасників ринку до перемовин стосовно іншого чутливого для Коломойського питання.

Йдеться про зміну ставок акцизу на моторне пальне — ініціативу, яка вже розглядалася в сесійній залі парламенту, але була провалена не в останню чергу через публічну критику цього рішення конкурентами "Привату".

За даними джерел ЕП, повернутися до цього питання депутати можуть уже невдовзі. Цього разу протидія з боку опонентів Коломойського обіцяє бути значно слабшою.

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У січні стало відомо про ініціативу "Укртатнафти", "Укрнафти" та "Укргазвидобування" про початок антисубсидіарного розслідування щодо імпорту дизельного пального і скрапленого газу з Росії. Компанії вимагають запровадження мит для таких поставок.



Остання компанія належить державі через "Нафтогаз". Перші дві контролює група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, хоча держава теж їх акціонер із суттєвими частками. В "Укрнафті" державній компанії належить контрольний пакет.

Аргументи тандему "Приват" — "Нафтогаз" звучать так: російським виробникам з бюджету РФ компенсують витрати на виробництво та експорт нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів, що порушує норми Світової організації торгівлі.

Тож виробники наполягають на компенсаційних заходах у вигляді мит на субсидований імпорт за ставкою 8,46% з щорічним підвищенням на 4,2% до 25,4% у 2024 році.

Ініціатори розслідування запевняють, що запровадження мит не призведе до дефіциту ресурсу та зростання цін, оскільки "ринок імпортних поставок з Білорусі, Литви, Польщі, морських поставок та внутрішнього виробництва є конкурентним".

"Введення мит приведе до перерозподілу часток ринку від російських постачальників на користь виробників інших країн, сприятиме зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів", — пишуть три компанії.

Спеціальна комісія при Мінекономіки повинна визначитися щодо доцільності проведення розслідування через місяць після звернення, тобто 21 лютого.

Яким буде рішення — прогнозувати важко. Якщо повернутися в історію, то далеко не всі попередні спроби "Привату" обмежити імпорт нафтопродуктів з РФ увінчалися успіхом. Однак були і вдалі для групи Коломойського приклади.

Останній — запроваджені влітку 2019 року мита на поставки трубопровідного дизелю та скрапленого газу з Росії, через що припинив роботу нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", який пов'язують з оточенням Віктора Медведчука.

Це рішення вплинуло і на ціни, і на структуру наповнення ринку.

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Як змінився ринок і що буде далі

У 2019 році найбільшим постачальником дизельного пального в Україну залишилася РФ, але її частка в балансі скоротилася із 41,5% у 2018 році до 35,7% у 2019 році.



Імпорт дизелю з Білорусі зріс майже на 15%, а її частка в балансі зросла з 33,1% у 2018 році до 35,4%, свідчать дані "Консалтингової групи А-95".

Поставки з Литви збільшилися майже на 10%, а частка литовського пального в балансі ринку зросла до 7%.

До максимальних показників зріс морський імпорт, де найбільші нафтоперевалочні комплекси контролює група "Приват". Так, імпорт по морю у 2019 році зріс на чверть, а його частка в балансі ринку підвищилася до 10%.

Чи є шанс, що остання ініціатива виробників буде підтримана, і баланс ринку зміниться ще більш суттєво? Співрозмовники ЕП в уряді в це не вірять.

"Таке мито буде загороджувальним і має великі шанси повністю закрити імпорт з Росії або призвести до суттєвого зростання цін. Я проти цього і не вірю, що таке рішення ухвалять", — каже джерело ЕП в Мінекономіки.

Чи змириться у такому разі група "Приват" з черговою поразкою?

За даними джерел ЕП, у таборі Коломойського до цього готові.

Для них, насправді, ключовим є інше питання — зміна ставок акцизу на моторне пальне. Мета — зупинити зростання попиту на зріджений газ і покращити позиції бензину, який невпинно втрачає частку ринку. ЕП вже писала про наслідки такого рішення для автомобілістів.

Попередню спробу парламент провалив. Ініціатором відповідної поправки була депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка каналу "1+1" та член так званої Бе!команди Ольга Василевська-Смаглюк.

Як ці речі пов'язані? За даними співрозмовників ЕП на ринку, існує негласна домовленість з окремими учасниками ринку, що вони не будуть протидіяти новій спробі змінити ставки акцизів на пальне.

"З великою імовірністю депутати повернуться до цього питання. Поправку подасть депутат, який не асоціюється з групою "Приват". Попередня домовленість вже є. Окремі члени профільного комітету це підтримують", — каже співрозмовник ЕП.

Зазначена домовленість не заважає учасникам ринку критикувати ініціативу щодо запровадження мит. Завдання-максимум — домогтися відмови в розслідуванні, ціль-мінімум — не допустити запровадження попередніх заходів на період розслідування.

Для цього була проведена пресконференція, під час якої спікери озвучували тези про майбутнє неконтрольоване зростання цін і неминучі збитки для аграріїв та металургів. В кінці спікери натякнули, що готові до компромісу з акцизного питання.

Зростання цін і проблеми з постачаннями

Учасники ринку та експерти зійшлися на думці, що запровадження мит призведе до зростання цін на дизель та зріджений газ. За словами президента "Нафтогазової асоціації України" Нелі Привалової, у разі ухвалення рішення про розслідування виникне паніка, ситуація стане непрогнозованою, що призведе до зростання цін.



"У разі застосування попередніх заходів, а тим більше постійних мит, миттєво зростуть ціни в іноземних і національних постачальників", — переконана Привалова.

За оцінкою директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, тільки на першому етапі — при запровадженні початкового мита 8,46% — дизельне пальне подорожчає на 1,1 грн за літр, скраплений газ — на 55 коп за літр.

"Жодних наслідків, крім зростання цін, ця ініціатива українських НПЗ не матиме. Найголовніша загроза — буде зруйнована досить стійка і диверсифікована система постачання пального в Україну", — вважає Куюн.

Проти будь-яких обмежень постачань виступили і керівники галузевих асоціацій підприємств гірничо-металургійного та аграрного комплексів.

Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков наголошує, що в разі введення мит витрати гірничо-металургійних підприємств, які споживають до 7% дизелю в країні, тільки в перший рік зростуть на 600-700 млн грн. Додаткові витрати українців від цієї ініціативи Каленков оцінює 11 млрд грн.

Втрати виробників зерна від підвищення цін, за оцінками в. о. директора Української зернової асоціації Сергія Іващенка, можуть сягнути 150 млн дол.

У Нафтогазовій асоціації України підкреслили, що підстав для початку розслідування та введення мит немає, а наслідки такого рішення були б руйнівними для економіки.

НАУ запропонувала НПЗ спільно виробити механізми підтримки внутрішньої переробки нафти. "Це зупинить зниження споживання бензину і допоможе НПЗ, передусім "Укртатнафті", нарощувати переробку", — підсумували в асоціації.