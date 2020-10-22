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Уряд звільнив керівників усіх органів містобудування

Четвер, 22 жовтня 2020, 19:05
 
Юрій Васильченко

Кабінет міністрів змінив голову Державної архітектурно-будівельної інспекції та відсторонив керівників двох містобудівних відомств.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

На своєму засіданні Кабмін вирішив усунути Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади керівника Державної сервісної служби містобудування.

Крім того, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком було визнано таким, що втратило силу.

Нагадуємо:

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створив три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

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Економічна правда

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будівництво уряд Кабмін

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