Уряд звільнив керівників усіх органів містобудування
Кабінет міністрів змінив голову Державної архітектурно-будівельної інспекції та відсторонив керівників двох містобудівних відомств.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
На своєму засіданні Кабмін вирішив усунути Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади керівника Державної сервісної служби містобудування.
Крім того, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком було визнано таким, що втратило силу.
Нагадуємо:
13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створив три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.
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Економічна правда
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