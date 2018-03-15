4G не поможет: почему в Украине нет сплошного 3G-покрытия и как это исправить

Запуск 4G повысит качество мобильного интернета, но не улучшит его покрытие. ЭП узнала, насколько отличается 3G/4G-покрытие Украины и стран ЕС, почему мобильный интернет в любой точке ЕС — это норма, и в чем причина нашей отсталости.

Качество 3G связи и площадь покрытия 3G — это главные предметы критики со стороны абонентов украинских мобильных операторов.

Хорошая новость состоит в том, что после запуска 4G качество мобильной связи третьего поколения станет заметно лучше. А плохая новость — площадь 3G-покрытия вырастет минимально.

По площади мобильного интернет-доступа Украина на многие года отстает от развитых стран мира.

Как у нас и как у них

На своих сайтах украинские мобильные операторы показывают, какую часть территории Украины они покрывают 3G связью. Сверху вниз размещены иллюстрации 3G-покрытия "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell.

Источник: "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell

Из данных мобильных операторов следует, что большая часть территории Украины не покрыта мобильным интернетом. Хотя и территория эта не маленькая — 603,7 тыс. км кв. Наша страна вторая в Европе (после России, — ЭП) по площади.

Кажется невозможным полностью покрыть мобильным скоростным доступом в интернет такую огромную территорию. Но опыт Франции говорит об обратном. Франция третья по размерам страна в Европе. Ее площадь равна 547 тыс км кв. Вот как покрыта территория Франции мобильной связью 3G/4G:

4-я по размерам Испания (498,5 тыс км кв)

3G/4G покрытие

8-я по размерам Германия (357 тыс км кв)

3G/4G покрытие

Почти сплошное покрытие мобильным скоростным интернетом есть в Польше, Румынии и других странах ЕС.

Почему им это удалось, а нам нет

Мобильные операторы стран ЕС могут строить 3G/4G-сети на "низких" радиочастотах, а украинские мобильные операторы — "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell — не могут. В данном случае "низкими" радиочастотами называют радиочастоты в диапазоне 700-900 МГц, а "высокими" — радиочастоты 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц.

Покрывать всю страну мобильным скоростным интернетом мобильным операторам экономически выгодно только на "низких" радиочастотах. Почему?

Дело в том, что радиус действия базовой станции (БС) мобильного оператора на "низких" частотах в 3-3,5 раза больше, чем у БС на "высоких" частотах. Чем больше радиус действия БС, тем меньшее количество БС операторам нужно. Чем меньше количество БС, тем дешевле строительство и обслуживание мобильной сети.

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) в июне 2017 года посчитала, сколько нужно БС, чтобы полностью покрыть территорию Украины связью 4G. Вышло, что на "низких" частотах понадобится 4,1 тыс. БС. На "высоких" частотах — от 31,7 тыс до 97,6 тыс БС, в зависимости от частоты.

Источник: НКРСИ

Это все теория, а что на практике

Теорию НКРСИ подтверждает не только практика стран ЕС, но и практика самой Украины.

Помимо "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell в нашей стране работает четвертый мобильный оператор "Интертелеком". Это нишевый игрок. У него намного меньше абонентов: 1,4 млн против 8 млн у lifecell.

У "Интертелекома" другая радиотехнология: CDMA-800 против GSM, UMTS у "большой тройки". Но главное — сеть мобильной связи "Интертелекома" работает на "низкой" частоте 800 МГц. Поэтому у "Интертелекома" сплошное покрытие территории Украины по технологии EV-DO rev.A на скорости до 3,1 Мбит/с.

И почти сплошное покрытие по технологии EV-DO rev.B на скорости до 14,7 Мбит/с

Что самое интересное, такое покрытие "Интертелекому" обеспечивают 2,099 тыс. базовых станции. По крайней мере, о таком количестве БС компания сообщила в январе 2016 года. Для сравнения, у "Киевстар" почти 23 тыс. БС.

Впрочем, показателен не только опыт "Интертелекома", но и самих мобильных операторов "большой тройки". Каждый из них сам покрывает почти всю территорию Украины, правда устаревшей технологией 2G. Для этого они, прежде всего, используют радиочастоты 900 МГц.

3G сеть украинские мобильные операторы строят на базе "высоких" частот 2100 МГц. Чтобы за 2 года достигнуть такого качества покрытия, как на первой иллюстрации, им пришлось обновить одну треть своих базовых станций.

Количество базовых станций мобильных операторов Украины К-во абонентов, млн К-во базовых станций, шт К-во 3G БС, шт Покрытие населения 3G "Киевстар" 26,4 23 000 7 705 80% Vodafone Украина 20,9 н.д. 7 899 н.д. lifecell 8 18 351 5 965 70% Интертелеком 1,4 2 099 2 099 85,8% *По данным мобильных операторов

"Низкие частоты (800 МГц, 900 МГц), безусловно, являются более привлекательными для покрытия удаленных населенных пунктов с небольшой плотностью населения, так как радиус покрытия базовой станции, работающей на низких частотах, будет выше по сравнению с высокими частотами (например, 2600 МГц)", — подтверждает технический директор Ericsson Украина Сергей Терещук.

Почему у нас нет 3G на 900 МГц

Ответ — радиочастоты в диапазоне 900 МГц "нарезаны" трем украинским мобильным операторам крайне неравномерно. Частоты "нарезали" под 2G на заре становления украинской мобильной связи в 90-х — начале 2000-х годов.

В каждой области частоты распределяют отдельно. Вот, как, по данным НКРСИ, распределены частоты между "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell в диапазоне 900 МГц.

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Иными словами, чтобы покрыть всю Украину 3G сетью, нужно, чтобы НКРСИ организовала перераспределение радиочастот для формирования сплошных полос для каждого мобильного оператора, а также согласовала этот процесс со специальными пользователями.

После этого государство в лице НКРСИ должно выдать операторам лицензию на запуск технологии 3G на частотах 900 МГц. И тут возникает один спорный момент.

Дело в том, что государство традиционно захочет продать лицензии подороже, как в случае с частотами 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц.

Однако мобильные операторы уже сейчас говорят, что не заинтересованы тратить деньги на 3G лицензию на 900 МГц. Сейчас их сеть 3G и так покрывает 80% населения страны.

"Опыт других стран показывает, что строительство площадок мобильной связи на сельской территории не столь выгодно с экономической точки зрения, как строительство площадок в городе", — объясняет директор по развитию ООО "Хуавей Украина" Александр Сербин.

"В городе вы можете разместить площадку на крыше высотного здания, а в сельской местности придется устанавливать башню, т.к. высотных зданий в округе просто нет. Поэтому создание национального покрытия следует рассматривать скорее как социально ориентированный проект", — добавляет он.

Например, в Германии операторы получили лицензии на 4G 1800 МГц после принятия на себя обязательств построить национальное покрытие 4G на частотах 700 МГц и 800 МГц".

Сплошной 3G за 1 год

Условием запуска 3G на частотах 900 МГц в lifecell называют равномерное распределение радиочастот в данном диапазоне, запуск услуги переноса мобильного номера (MNP), ассиметричные ставки интерконнекта, внедрение принципа технологической нейтральности.

"До сих пор в Украине операторы должны получать лицензию на вид деятельности и лицензию на частоты, — объясняют в "Киевстар". — А телеком регулятор — для каждой технологии найти свободные частоты и "продать" их на тендере. Во всем мире операторы свободны в запуске услуг, они покупают лицензии на частоты, и могут запускать любые технологии, не ожидая тендеров и разрешений".

Иными словами, принцип технологической нейтральности позволяет мобильным операторам запускать любые технологии на своих частотах на свое усмотрение без покупки лицензий, как это происходит сейчас.

В обмен на выполнения таких условий со стороны государства, мобильные операторы готовы взять на себя инвестиционные обязательства по строительству в Украине сплошной сети мобильной связи 3G.

По данным мобильных операторов, такое покрытие они смогут обеспечить за 1 год.