Операторы "большой тройки" получили лицензии на 4G: сколько им это стоило и что изменится

Операторы мобильной связи "Киевстар", "Водафон Украины" и "Лайфселл" получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Радиус действия базовых станций в диапазоне 900 МГц значительно больше по сравнению с более высокими диапазонами, где строили свои сети операторы.

Это означает, что теперь операторы смогут при установлении меньшего количества базовых станций покрывать большую территорию.

Это значит, что высокоскоростной мобильный интернет станет доступным не только в крупных городах, но и небольших деревнях и отдаленных уголках страны.

При этом операторы смогут использовать вышки, которые уже установлены. Также строя сети 4G, они увеличат свое покрытие обычной мобильной связью.

По условиям лицензий операторы должны обеспечить возможность получения услуг 4G в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2 тысяч человек при условии покрытия не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах.

Стоимость новых лицензий на использование частот в диапазоне 800-900 МГц составила:

"Киевстар" - 261,6 млн грн

"Водафон Украина" - 229,6 млн грн

"Лайфселл" - 121,2 млн грн

"По инициативе и содействии со стороны государства, ведущие операторы мобильной связи наконец смогли прийти к согласию между собой в перераспределении частот", - сообщают в Министерстве.

Начало развития сетей запланировано на 1 июля, первыми должны стать западные области. Сообщается, что до конца года покрытие 4G каждого оператора составит более 85%.

Напомним:

Киевсовет на пленарном заседании 12 марта принял решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях столичного метро.

Лидером рейтинга среди мобильных операторов по скорости мобильного интернета стал "Киевстар", за которым с минимальным разрывом следуют "Vodafone" и "lifecell".

Читайте также: Почему запуск 4G в метро Киева под угрозой срыва

Экономическая правда