Bolt без погодження розмістив пункти прокату електросамокатів — Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, рух електросамокатів не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг.

"Зазначу, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату.

І конкурс буде проведений, але - після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух", - написав Кличко.

Він закликав компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату.

"І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змушені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами".

Нагадаємо:

Bolt запустив сервіс прокату електросамокатів у Києві, перші 5 локацій вже працюють у центрі столиці.